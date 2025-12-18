Research, införsäljning & arrangörsstöd till Uppsala Convention Bureau
2025-12-18
Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.
Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun.
Läs mer om oss på:https://destinationuppsala.se/om-destination-uppsala/
Vill du vara med och bidra till att göra Uppsala till en attraktiv mötes- och evenemangsstad? Är du intresserad av att arbeta uppsökande bland lokala personer som är aktiva i svenska och internationella organisationer, förbund och föreningar? Då kan det här vara jobbet för dig!
Destination Uppsala AB (DUAB) är ett bolag helägt av Uppsala kommun, och är en del av avdelningen Näringsliv och Destination inom Uppsala kommun. Bolaget är en samlande och drivande aktör för att öka antalet besökare i Uppsala och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen.
Destination Uppsala har genom verksamheten Uppsala Convention Bureau valt att fokuserat arbeta med värvning för att få fler möten och evenemang att förläggas till Uppsala.
En Convention Bureau är en icke vinstdrivande organisation som med hjälp av nationella och internationella möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av en ort/region. En stor del av det dagliga arbetet innefattar uppsökande verksamheten bland lokala personer som är aktiva i svenska och internationella organisationer, förbund och föreningar. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till att göra Uppsala till en attraktiv mötes- och evenemangsstad.
Arbetet är till största del förlagt på vårt kontor i stadshuset i Uppsala under kontorstid, men innebär även arbete ute hos lokala aktörer inom besöksnäringen samt hos föreningslivet före och under möten och evenemang, med viss oregelbunden arbetstid. Arbete på kvällar och helger kan förekomma.
Läs gärna mer om Destination Uppsala på vår webbsida (https://destinationuppsala.se/om-destination-uppsala/organisation/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Ditt arbete kommer att ske i nära samverkan med fem kollegor i teamet på enheten Möten och Evenemang som värvar möten och evenemang till Uppsala och stöttar arrangörer men också våra partners inom mötes- och evenemangsindustrin.
I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med övriga medarbetare i teamet aktivt bidra till att fler möten och evenemang kommer till Uppsala. Du kommer att jobba med aktiv bearbetning av nya möten och idrottsevenemang, research och statistikinhämtning samt besvara och hantera inkommande kundförfrågningar och vara ett stöd för arrangörer. Att du fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse ser vi som en självklarhet.
Ditt uppdrag kan vid behov även komma att innefatta andra uppgifter inom avdelningen näringsliv och destination.
Vi söker dig som har akademisk utbildning och erfarenhet av att arrangera möten eller evenemang. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av att arbeta inom besöksnäring eller närliggande branscher och av att arbeta med internationella kontakter. Du behöver även vara van att sköta flera projekt samtidigt och kunna hantera ett högt tempo. Utöver detta behöver du ha goda kunskaper i digitala verktyg och mycket god kunskap inom Office-paketet. Arbetet kräver att du har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
Vi ser gärna att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet från mötes- eller evenemangsproduktion. Det är en fördel om du har erfarenhet av ett agilt arbetssätt, arbete i CRM och registreringsverktyg eller av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Har du kunskap om grundläggande revenue management inom besöksnäring ses det som meriterande.
Som person är du uthållig och arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Jobbet passar dig som är serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Sist men inte minst samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna Lindström, enhetschef, 018-727 48 34.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
