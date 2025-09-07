Rese- och kundkonsult med kunskaper i mandarin

Daneriway AB / Rese- och trafikjobb / Göteborg
Daneriway AB är ett företag baserat i Stockholm som specialiserar sig på rese- och konsulttjänster för asiatiska kunder. Vi erbjuder skräddarsydda researrangemang till de nordiska länderna, inklusive transportlösningar, biljettbokning, hotell- och restaurangbokningar samt aktivitetsbokningar. Vi bistår även affärskunder med nordiska affärskontakter och konsultation.

Vi söker nu en engagerad medarbetare som kan stärka vårt team. Rollen innebär att arbeta med reseplanering, kundsupport och bokningar, samt bidra med materialproduktion för våra kunder.

Ge rådgivning och konsultation till asiatiska kunder om resor i Norden

Planera och skräddarsy reseprogram utifrån kundernas behov

Hantera bokningar (flyg, tåg, hotell, restauranger och aktiviteter)

Stödja affärskunder med konsultation och kontaktförmedling i Norden

Skapa och redigera bilder och videomaterial som visar Nordens kultur och natur

Relevant bakgrund inom turism, resebyrå eller kundservice

Mycket goda kunskaper i mandarin (tal och skrift)

Goda kunskaper i svenska eller engelska

Erfarenhet av bild- och videoproduktion är meriterande

Serviceinriktad, flexibel och bra på att arbeta självständigt

Vi erbjuder:

En internationell arbetsmiljö med fokus på asiatisk marknad

Möjlighet att arbeta med både turism och affärskonsultation

Varierande arbetsuppgifter och chans att utveckla kreativt material

Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: info@daneriway.com

Detta är ett heltidsjobb.

Daneriway AB (org.nr 556931-3165)

9496043

