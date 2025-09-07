Rese- och kundkonsult med kunskaper i mandarin
2025-09-07
Daneriway AB är ett företag baserat i Stockholm som specialiserar sig på rese- och konsulttjänster för asiatiska kunder. Vi erbjuder skräddarsydda researrangemang till de nordiska länderna, inklusive transportlösningar, biljettbokning, hotell- och restaurangbokningar samt aktivitetsbokningar. Vi bistår även affärskunder med nordiska affärskontakter och konsultation.Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad medarbetare som kan stärka vårt team. Rollen innebär att arbeta med reseplanering, kundsupport och bokningar, samt bidra med materialproduktion för våra kunder.Dina arbetsuppgifter
Ge rådgivning och konsultation till asiatiska kunder om resor i Norden
Planera och skräddarsy reseprogram utifrån kundernas behov
Hantera bokningar (flyg, tåg, hotell, restauranger och aktiviteter)
Stödja affärskunder med konsultation och kontaktförmedling i Norden
Skapa och redigera bilder och videomaterial som visar Nordens kultur och naturKvalifikationer
Relevant bakgrund inom turism, resebyrå eller kundservice
Mycket goda kunskaper i mandarin (tal och skrift)
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Erfarenhet av bild- och videoproduktion är meriterande
Serviceinriktad, flexibel och bra på att arbeta självständigt
Vi erbjuder:
En internationell arbetsmiljö med fokus på asiatisk marknad
Möjlighet att arbeta med både turism och affärskonsultation
Varierande arbetsuppgifter och chans att utveckla kreativt material
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: info@daneriway.com
