Rese och kulturintresserad tjej söker personliga assistenter
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-03-13
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Nacka
, Filipstad
, Hammarö
, Karlstad
, Örebro
eller i hela Sverige
Jag är en ung tjej som bor i min lägenhet i Nacka. Jag har ett stort intresse för kultur, språk, skrivande och teater. Jag har tidigare arbetat som regissör på en teater och drömmer om att fortsätta jobba med teater i framtiden. Jag jobbar just nu med ett annat av mina stora intressen, intresset för forskning. Framöver planerar jag för att resa både inom Sverige och utomlands. Mitt stora mål är att få åka på turné med min teaterföreställning tillsammans med mina fantastiska skådespelare. Jag planerar även att resa både på semester och i samband med kulturevenemang.
I arbetet som min personliga assistent assisterar du mig vid förflyttningar (främst förflyttningar utan hjälpmedel), med hygien och måltider samt hjälper till under aktiviteter och på jobbet. Jag är en person som inte är rädd att säga vad jag tycker och visa känslor. Ibland blir jag arg men aldrig fysiskt utåtagerande. Det är därför viktigt att du inte är rädd för starka känslor eller är konflikträdd. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av arbetet som personlig assistent utan istället lägger jag stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi. Jag kommer lära dig det du behöver kunna. Jag söker dig som är flexibel och eftersom jag gillar att resa är det en fördel om du vill och kan resa med mig i arbetet.
Jag söker dig som är kvinna mellan 30 och 60 år. Du ska ha god fysik. Du ska förstå svenska mycket väl i både tal och skrift. Du ska vara stabil och trygg i dig själv. Du ska vara rökfri. Du ska inte vara allergisk mot pälsdjur eller hundrädd. Det är även viktigt att du är vaccinerad mot influensa och COVID 19 då jag är infektionskänslig. Du ska se på jobbet som något långsiktigt då det är viktigt för mig att bygga upp ett stabilt arbetslag. Det är även ett plus om vi delar något intresse!
Jag söker dig som vill jobba deltid och söker även timanställda. I arbetet som min personliga assistent är det viktigt att du är flexibel och kan ställa upp som vikarie vid behov! Det finns även möjlighet att arbeta mer under sommaren. Arbetspassen på vardagar är förlagda som antingen dagpass (09:00 - 17:00) kvällspass (17:00 - 09:00) eller dygnspass (09:00 - 09:00). På helgerna arbetar du dygnspass mellan 09:00 - 09:00. Du har sovande jour på nätterna.
Skicka gärna din ansökan - jag ser fram emot att träffa dig och kanske är det du som blir min nya assistent!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
http://www.stil.se
Stil Jobbnummer
9797548