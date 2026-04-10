Resande Tekniker inom Elkraft 0,4kV - 130kV till Vinnergi Construction
Resande Tekniker inom Elkraft (0,4-130 kV) till Vinnergi Construction
Vill du arbeta nära tekniken och vara en nyckelperson i byggnation och underhåll av framtidens elkraftsanläggningar? Trivs du i en roll där du får resa, ta ansvar och arbeta självständigt i fält? Nu söker vi en resande tekniker till Vinnergi Construction. Här får du arbeta med ställverk och stationsbyggnationer i projekt som bidrar till ett mer hållbart energisystem. Läs mer om oss på vår Karriärsida.
Din roll som tekniker
I rollen som resande tekniker arbetar du i fält med byggnation, underhåll och felsökning av ställverk och elkraftsanläggningar inom spänningsområdet 0,4-130 kV. Du är en viktig del i våra projekt och har en central roll i att säkerställa kvalitet, framdrift och leverans ute hos våra kunder.
Du arbetar i projekt runt om i Mellan- och Södra Sverige, där du både självständigt och tillsammans med kollegor driver arbetet framåt. Uppdragen varierar och kan innebära arbete i både inom- och utomhusmiljöer i ställverk, där du ansvarar för installation, montage, felsökning och underhåll.
I din vardag har du stort eget ansvar för planering och genomförande av ditt arbete, samtidigt som du är en viktig del av teamet och samarbetar nära både kollegor och kunder. Rollen innebär mycket resor och ger dig möjlighet att arbeta i olika typer av projekt och miljöer, vilket bidrar till en varierad och utvecklande arbetsvardag. Hos oss får du också erbjudande om att vara med på vår tillväxt resa som delägare.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom elkraft och som trivs i en praktisk roll nära anläggningarna. Du har arbetat med byggnation, underhåll eller felsökning i ställverksmiljöer och har flerårig erfarenhet inom spänningsområdet upp till 36 kV. Du har även arbetat inom högre spänningsnivåer upp till 130 kV och känner dig trygg i den typen av miljöer.
Du har en utbildning inom el eller elkraft, alternativt har du skaffat dig motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet. För rollen krävs högspänningskompetens, och det är meriterande om du har certifikat såsom ESA, ECY, EBR, eller auktorisation för elinstallation. Har du dessutom erfarenhet av reläprovning, RTU eller fjärrkontroll är det ett plus. Tjänsten innebär resor i arbetet och därmed är B-körkort ett krav.
Som person är du självgående och tar ansvar för ditt arbete och dina uppdrag. Du är strukturerad i ditt sätt att arbeta och har förmågan att planera och driva dina uppgifter framåt även i en rörlig vardag. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du behöver vara relationsskapande och trivas i samarbeten med både kollegor och kunder. Du har också ett affärsmässigt förhållningssätt och förstår vikten av att leverera med kvalitet i varje uppdrag.
Vi ser också att du har en vilja att utvecklas vidare inom elkraft och bidra till både din egen och teamets utveckling, något vi på Vinnergi värdesätter högt!
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. På Communicate blir du en del av ett växande och kompetent team konsulter inom kommunikationsinfrastruktur - som har kul på jobbet, hjälper varandra och utbyter erfarenheter. Läs mer om oss på Communicate och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss!
Läs mer om Vinnergi Construction här! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinnergi AB
https://karriar.vinnergi.se
Varmvalsvägen 17
)
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort.
