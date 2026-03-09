Resande Svetsare till Elajo Mekanik avdelning Industri
2026-03-09
Vill du bli en del av Elajo Mekaniks avdelning Industri och arbeta ute på fältet med spännande projekt?
Vi söker nu dig som är en engagerad och nyfiken resande svetsare och vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en innovativ teknisk miljö där vi värdesätter trivsel, hållbarhet och din personliga utveckling.
I tjänsten kommer du att vara anställd på Elajo Mekanik, avdelning Industri, där vi arbetar inriktat mot industrikunder. Du kommer främst arbeta med kunder i Karlskrona men vi värdesätter högt om du har möjlighet att resa i tjänsten för att vara delaktig i projekt hos fler av våra kunder främst i södra Sverige.
I rollen som resande svetsare kommer du att arbeta med avancerade svets- och montagearbeten ute hos våra industrikunder runtom i Sverige. Arbetet passar dig som trivs med att arbeta både självständigt och i team, och som uppskattar variationen i att resa till olika projekt och kundanläggningar. Du kommer vara en viktig del av vår mekanikavdelning och arbeta med både nyinstallationer, underhåll och reparationer av industrikomponenter.
Vi tror att du som söker har egenskap av att vara positiv, lösningsfokuserad och van problemlösare. Att kunna möta olika personer och finna lösningar på deras problem är vardag. Arbetet innebär självständighet men även att kunna samarbeta med kollegor och kund samt att kunna fatta egna beslut.Arbetsuppgifter
• Industriell tillverkning, montage, installation och underhåll
• Manuell svetsning av främst svartstål / Inconel men även rostfritt och aluminium i olika tekniker (MIG/MAG, TIG, MMA)
• Bränning/skärning, Kolbågning
• Kvalitetskontroll och dokumentation av utförda arbeten
• Samverkan med kunder, kollegor och arbetsledning för att säkerställa högsta kvalitet
• Resor till olika kundanläggningar, främst i södra Sverige.Kvalifikationer
• Yrkesutbildning inom svets eller likvärdig teknisk utbildning
• kompetens att kunna utföra självständigt svetsarbete i TIG eller rörtråd
• Aktuella svetscertifikat är starkt meriterande
• Erfarenhet från arbete som svetsare, industri- eller montörsarbete, gärna inom Varvsindustri, process- eller tillverkningsindustri
• Goda kunskaper i ritningsläsning och teknisk dokumentation
• God materialkännedom
• B-körkort är ett krav
• Du behärskar svenska i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande om du har giltiga certifikat / intyg i
• Heta arbeten
• Travers- och truckkort
• Mobila arbetsplattformar
• Fallskyddsutbildning
• Hjärt- och lungräddning
Denna position kommer att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd. Säkerhetsprövningen innefattar utdrag ur belastningsregistret, bakgrundskontroll, säkerhetsprövningsintervju samt att man under uppdraget kommer bli registerkontrollerad av säkerhetspolisen.
För att bli aktuell för anställning krävs det att säkerhetsprövningen blir godkänd.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vi ser att du har ett stort intresse för teknik och en vilja att utvecklas och lära dig mer inom branschen och området.
Vad Elajo erbjuder dig
• Flexibel vardag med utvecklingsmöjligheter och varierande projekt.
• En trivsam, inkluderande arbetsmiljö med stort fokus på laganda och samarbete.
• Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och stöd genom vår förmånsportal Elajo4U.
• Trygg och stabil arbetsgivare som värnar om balans mellan yrkesliv och privatliv.
• Tillgång till samtalsstöd inom hälsa, kris, stress, ekonomi och juridik.
• Möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och personligt.
Elajos värderingar
Vår värdegrund bygger på Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, där alla ges lika möjligheter och olikheter uppskattas och respekteras. Hos Elajo får du möjlighet att kombinera karriär med balans i livet.
Om Elajo Mekanik
Elajo är en av Sveriges leverantörer av mekanik och eltekniska tjänster till industri och offentlig sektor. Vi har högt fokus på hållbara lösningar och modern teknik. Kontoret kännetecknas av öppenhet, värme och ett innovativt arbetssätt. Vi erbjuder trygghet, frihet under ansvar och en inkluderande arbetsplats där olikheter ses som en styrka.Så ansöker du
Låter detta som tjänsten för dig? Intervjuer sker löpande så vi rekommenderar dig att ansöka så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2026-04-08.
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
• Markus Andersson, Marknadsområdeschef Industri, på telefon 0104-578 370.
• Leif Skoglund, Resurs- och Projektkoordinator, telefon 0104-578 596
Vi ser fram emot din ansökan!
Tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo Mekanik AB
Förrådsgatan 8
572 36 OSKARSHAMN
För detta jobb krävs körkort.
