Resande Servicetekniker till Sveba Dahlen i Stockholm
Bravura Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du god kunskap och erfarenhet inom el och mekanik? Lockas du av en resande tjänst där du träffar många olika kunder och arbetar med stora maskiner? Sveba Dahlen söker nu en servicetekniker i Stockholm som inte räds att kavla upp ärmarna för att lösa problem och leverera hög kvalitet i varje uppdrag!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Sveba Dahlen.
Om företaget
Sveba Dahlen har sedan 1948 utvecklat och levererat högkvalitativa ugnar och jäsutrustning till bagerier och restauranger världen över. De erbjuder ett brett sortiment av bagerimaskiner, bland annat stickugnar, däckugnar, pizzaugnar, tunnelugnar samt olika lösningar för jäsning och kylning. Sveba Dahlen är idag ett globalt etablerat företag med produkter i över 100 länder. Deras starka position på marknaden bygger på robusta, användarvänliga och energieffektiva maskiner som kombinerar hög kvalitet med lång livslängd och låg ägandekostnad. Huvudkontor, produktutveckling och större delen av tillverkningen finns i Fristad utanför Borås. Genom dotterbolag i Norge, Spanien och Estland samt ett globalt nätverk av distributörer når de kunder över hela världen. Företaget fortsätter att utveckla innovativa och hållbara lösningar för framtidens bageribransch. Nu söker Sveba Dahlen en servicetekniker till Stockholm för att stärka sitt team och fortsätta ge kunderna service i toppklass.
Arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker utgår du hemifrån med servicebil. Du ansvarar för serviceuppdrag hos företagets kunder främst i Stockholmsområdet, där cirka 90 % av arbetet sker i centrala Stockholm. I ditt geografiska ansvarsområde ingår även Mälardalen med uppdrag i bland annat Norrköping, Örebro och upp till Gävle. I rollen förekommer resor och övernattningar, i snitt cirka 1-2 nätter per vecka.
Som servicetekniker har du en central roll där du arbetar nära kunder och säkerställer hög kvalitet i varje uppdrag. Arbetet består av service, underhåll, felsökning, installationer och uppstarter av företagets bageriutrustning. Du planerar och prioriterar dina uppdrag utifrån graden av brådskande ärenden och arbetar både med akuta serviceinsatser och förebyggande underhåll.
I rollen ingår även att ge teknisk support till kunder och vid behov stötta säljavdelningen genom att bidra med teknisk rådgivning kring maskiner och lösningar. Du ansvarar för att dokumentera och debitera serviceuppdrag korrekt i företagets affärssystem samt bidra till kvalitetsarbetet genom att rapportera eventuella avvikelser och förbättringsområden.
Service, underhåll, felsökning, installationer och uppstarter hos kund
Teknisk support och kundservice
Administrera serviceorder, servicerapporter och skicka underlag vidare för fakturering
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasie- eller yrkesutbildning inom el, mekanik, fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet
God mekanisk och elektrisk kunskap, gärna av större maskiner samt erfarenhet av praktiskt underhållsarbete såsom bilmekanik, truckunderhåll, el- och fastighetsarbete, storkök eller hissar
Goda kunskaper i svenska och engelska i båda tal och skrift
God dator- och systemvana
B körkort
Som person är du uppmärksam, metodisk och lugn, samtidigt som du är tillmötesgående och gillar att hjälpa andra. När problem uppstår är du lösningsorienterad och motiveras av att leverera förstklassig service till kunderna även under stressiga förhållanden. Du arbetar rådgivande i kontakten med kunder och strävar alltid efter att göra det lilla extra för att hitta den bästa lösningen. Du motiveras av utmaningar och tycker om att fördjupa dig i komplexa problem. Samtidigt trivs du i en praktisk roll där du inte är rädd för att kavla upp ärmarna och arbeta hands-on. Att arbeta med stora maskiner känns både spännande och stimulerande för dig, och du ser det som en naturlig del av jobbet. Du uppskattar att se resultatet av ditt arbete och lägger stor vikt vid att göra saker ordentligt. Med ett noggrant och strukturerat arbetssätt säkerställer du att inget lämnas ogjort och att allt du levererar håller hög kvalitet
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Som ett steg i denna rekryteringsprocess genomförs utdrag ut belastningsregister.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7354527-1884950". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9789045