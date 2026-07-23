Resande Servicetekniker Till Multivac - Halmstad Med Omnejd
Roi Rekrytering Sverige AB / Servicepersonaljobb / Lund Visa alla servicepersonaljobb i Lund
2026-07-23
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Söker du en resande och varierande roll som Servicetekniker? Hos MULTIVAC får du chansen att arbeta med avancerad livsmedelsteknik och förpackningslösningar. Du blir en del av ett marknadsledande företag som satsar på kontinuerlig utbildning och utveckling, och ett sammansvetsat team med hög kompetens. Ta chansen att bli vår nästa servicetekniker – läs mer och ansök redan idag!
Om rollen
Som Servicetekniker hos oss på MULTIVAC blir du en nyckelperson i att säkerställa att våra kunders utrustning fungerar optimalt. Du får en varierad och tekniskt utmanande roll med stort ansvar och frihet, där du arbetar nära våra kunder – främst i södra Sverige, med en geografisk tyngdpunkt kring Halmstad. Vi ser därför gärna att du utgår från Halmstad med omnejd, vilket ger goda förutsättningar att effektivt planera och genomföra dina uppdrag. Du utgår från ditt hem och kan räkna med cirka 50 övernattningar per år.
Du blir en del av vårt serviceteam som idag består av 15 erfarna tekniker spridda över hela landet. Mindre uppdrag hanterar du självständigt, medan större installationer och serviceinsatser sker i team. Uppdragens storlek och komplexitet varierar – ingen vecka är den andra lik.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Service, installation och felsökning
Teknisk support och rådgivning ute hos kund
Arbeta både självständigt och i team beroende på uppdragets omfattning
Resor inom och utanför din region, med viss övernattning
Nära samarbete med vår Servicechef och kollegor för kunskapsdelning och stöd
Vem är du?
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du har några års erfarenhet av tekniskt eller mekaniskt arbete – gärna kombinerat med elteknisk kunskap. Kanske arbetar du idag som tekniker, mekaniker, drifttekniker, industrielektriker eller inom automation. Har du dessutom erfarenhet av livsmedelsmaskiner, förpackningsmaskiner eller liknande teknisk utrustning är det meriterande, men inte ett krav.
Du är en lösningsorienterad person som gillar att ta tag i saker, är självgående och trygg i att planera ditt eget arbete. Du trivs med frihet under ansvar och har ett strukturerat arbetssätt, även när tempot växlar. Med din nyfikenhet och tekniska bredd har du lätt att sätta dig in i komplexa system – oavsett om det handlar om mekanik, pneumatik, hydraulik eller mjukvara.
Du har B-körkort, är flexibel när det gäller resor och arbetstider och känner dig bekväm med att kommunicera både på svenska och engelska i tal och skrift. Det viktigaste för oss är din inställning – att du är serviceinriktad, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss.
Vad MULTIVAC erbjuder dig:
Arbete med högkvalitativa och tekniskt avancerade lösningar
Ett sammansvetsat, hjälpsamt och erfaret team
Gedigen introduktion och löpande utbildning (interna kurser, e-learning, technical trainer)
Möjlighet till utveckling genom mentorskap och nära samarbete med kollegor
En företagskultur där egna initiativ uppmuntras och där du får vara med och påverka
Om MULTIVAC
MULTIVAC är ett familjeägt tyskt bolag med 7400 medarbetare och 85 dotterbolag världen över. MULTIVAC AB är ett dotterbolag till den tyska koncernen och drivs som ett eget bolag men med den solida koncernen i ryggen. MULTIVAC är marknadsledande och teknikledande inom förpackningsbranschen. Förpackningsmaskinerna används bland annat inom livsmedelsindustrin, life science och medicinsk industri. Vårt huvudkontor finns i Lund, vi har totalt drygt 40 medarbetare i Sverige och en stabil omsättning. Läs mer på: www.multivac.com
Vill du bli en del av oss?
Om du är redo för en ny utmaning och tror att du är rätt person för rollen, skicka in din ansökan genom att klicka på "sök tjänst" och ladda upp ditt CV. Urval sker löpande, så sök redan idag! Sista ansökningsdag 31 augusti 2026. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. För frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten kontakta rekryteringskonsult Lukas Drelich på lukas.drelich@roirekrytering.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
Porfyrvägen 21 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Multivac AB Kontakt
Lukas Drelich lukas.drelich@roirekrytering.se 0732330850 Jobbnummer
10009703