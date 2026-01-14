Resande servicetekniker sökes till kund i Eskilstuna
Om tjänsten
Vi på Uniflex söker nu en resande servicetekniker till ett spännande uppdrag inom en samhällsviktig verksamhet. I den här rollen arbetar du med teknisk installation i buss- och tågmiljö och bidrar till att kollektivtrafiken fungerar tryggt och effektivt varje dag. Du blir anställd av Uniflex och arbetar i projektform tillsammans med ett mindre, sammansvetsat team hos vår kund, där arbetet utförs ute i fordon runt om i Sverige.
Tjänsten har omgående start och inleds på tre månader med ambition om förlängning för rätt person. Rollen är varierande och kombinerar teknik, IT och praktiskt arbete, där ingen dag är den andra lik. Du får en gedigen introduktion och möjlighet att successivt växa in i rollen.
Arbetet sker huvudsakligen dagtid, men kvälls- och helgarbete kan förekomma. Resor inom Sverige är en naturlig del av tjänsten och övernattning på annan ort kan bli aktuellt.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen kommer du huvudsakligen att arbeta med:
• Installation och montage av teknisk utrustning i bussar och tåg
• Arbete med IT- och elektroniksystem såsom betalsystem, kameror och annan fordonsnära teknik
• Avinstallation, felsökning och uppgradering av befintliga system
• Tolkning av elscheman och teknisk dokumentation
• Projektarbete tillsammans med kollegor, där du successivt tar ett större ansvar
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och erfarenhet av teknisk installation eller montage. Du är praktiskt lagd, noggrann och trivs med att arbeta hands-on i en miljö där kvalitet och säkerhet är i fokus. Du har dessutom god förståelse för elektronik.
Som person är du flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra.Kvalifikationer
• B-körkort (krav)
• Tidigare erfarenhet av teknisk installation eller montage (krav)
• Erfarenhet av att läsa elscheman (meriterande)
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
