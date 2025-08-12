Resande Servicetekniker Inom Stans Till Trumpf
Bravura Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2025-08-12
Har du erfarenhet av tekniskt arbete inom reparation, service och underhåll? Är du intresserad av att ständigt utvecklas inom olika tekniska områden? TRUMPF söker en tekniker till stansteamet som trivs med att resa och som värdesätter frihet under ansvar.
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos TRUMPF.
Om företaget
TRUMPF Maskin AB grundades 1984 och är ett högteknologiskt företag som tillhandahåller verktygsmaskiner och plåtbearbetningsmaskiner av högsta kvalité och service till sina kunder. De tillhör den tyska och familjeägda koncernen TRUMPF GmbH, och som ett oberoende familjeföretag erbjuder de dig frihet och möjlighet att kompetensutvecklas kontinuerligt genom din karriär. Med dig ombord vill de driva på digitaliseringen av tillverkningsindustrin. Deras passion och kreativa drivkraft med egenutvecklad teknik säkerställer att de är en innovativ kraft - med närmare 19000 anställda på över 70 platser över hela världen. Sverigekontoret är beläget i Alingsås och kunderna finns i Sverige och Norge. Idag arbetar runt 80 personer i den nordiska verksamheten. De värdesätter sina medarbetares kompetensutveckling högt och erbjuder konkurrenskraftiga villkor och attraktiva förmåner. TRUMPF agerar som marknadsledare i en växande marknad med stor tillväxt och goda framtidsutsikter! Läs gärna mer på deras hemsida här.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Som resande servicetekniker tillhör du ett team om 40 resande servicetekniker med support från inhousetekniker samt gruppchef. I rollen arbetar du ute på fält och är ansiktet utåt hos kund, där du ansvarar för förebyggande underhåll, reparation och installationer av TRUMPFs teknologi inom stans hos kund. Dina reparations- och serviceuppdrag är oftast kortare ärenden på några dagar och vid installationer är du delaktig i projekt som ligger mellan 2-7 veckor. Du arbetar med mekanik, elektronik, installation av mjukvara och binder samman system. Du utgår hemifrån och övernattar måndag till fredag veckovis ute på fältet i ditt arbetsområde som täcker Sverige och Norge. Eftersom det är en resande tjänst erbjuds du tjänstebil, alternativt förmånsbil, samt traktamente och reseersättning.
Din introduktion börjar med en gedigen utbildning, dels med en kollega ute på fält, samt med företagets introduktionsutbildningar i Tyskland, Österrike eller Schweiz tillsammans med teknikerkollegor från hela världen. TRUMPF erbjuder dig en långsiktig och löpande teknisk kompetensutveckling och du kommer genom utökade arbetsuppgifter och utbildningar ta dig an alltmer komplicerade uppdrag på ett självständigt sätt.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning, gärna eftergymnasial utbildning inom relevant område såsom el, mekanik eller automation
Erfarenhet av tekniskt arbete inom reparation, service och underhåll gärna på industrimaskiner
Erfarenhet av att tolka elschema
Meriterande om du tidigare har arbetat med stansmaskiner, antingen som operatör eller underhållstekniker
Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
B-körkort
Du som söker är en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att alla blir slutförda i tid. Du ser värdet av att planera och driva ditt arbete framåt och ber om hjälp när det krävs. Då du förstår vikten av struktur och ordning i ditt arbete är du metodisk, systematisk och planerar uppgifterna innan du sätter igång. I rollen som servicetekniker pratar du med många kunder dagligen och du tar gärna första steget till ett samtal. Du har god kommunikativ förmåga, är bekväm med andra människor och känner dig avslappnad i sociala situationer.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Bosatt i Kungsbacka, Göteborg, Uddevalla, Trollhättan, Skara eller Skövde är önskvärt men närliggande städer fungerar också eftersom tjänsten är resande Lön: Konkurrenskraftig lönemodell och karriärstrappa
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
