Resande Serviceingenjör till tekniskt avancerade produkter
Friday Väst AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Linköping
2025-10-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Linköping
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Är du fascinerad av teknik och söker en roll där du får frihet att resa, lösa problem och skapa verklig effekt? Hos oss blir du en värdefull del av ett globalt erkänt företag som använder avancerad teknik för att stödja en kritisk bransch varje dag.
Om rollen:
I denna roll som resande tekniker kommer du att hantera både hårdvara och mjukvara, inklusive allt från elektronik till komplexa programvarusystem. Du kommer att tillhöra ett team som ansvarar för installationer, service och eftermarknad, och du får möjligheten att möta spännande tekniska utmaningar både nationellt och internationellt genom att arbeta direkt hos kunder. När du är tillbaka på kontoret i Linköping planerar du serviceärenden och ger fjärrsupport, vilket gör dig till en nyckelperson för våra kunder.
Denna tjänst är del av vår konsultverksamhet. Under de första sex månaderna kommer du att vara anställd av oss men arbetar som konsult hos kunden. Intentionen är att du, om alla parter är nöjda, kan bli direkt anställd hos dem.
Vi erbjuder:
Möjligheten att engagera dig med avancerad teknik
Grundlig utbildning och utveckling både lokalt och internationellt
En roll med stort ansvar där jobb, teknik och kundinteraktion förenas

Dina arbetsuppgifter
Genomföra service, installation och felsökning av olika system ute hos slutkunder
Samarbeta med kollegor både nationellt och internationellt för att lösa komplexa ärenden
Vi söker dig som har:
En eftergymnasial utbildning inom el/automation
Flytande kunskaper i svenska och engelska
Ett B-körkort och som trivs med resande
Ett genuint intresse för teknik och problemlösning som även är nyfiken på programmering
Förmåga att arbeta självständigt och kundorienterat
Vi letar efter en engagerad och initiativrik person som gärna söker lösningar själv och inte tvekar att ta tag i nya utmaningar. Är du den vi söker?
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter tid blir direktanställd hos kunden.
Övrig info:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Linköping
Rekryteringsansvarig: Josefine Karlsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufas.
Om Friday:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?
