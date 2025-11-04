Resande säljare till snabbväxande teknikbolag
EdZa AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EdZa AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Sollentuna
, Tyresö
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär och nyfiken på försäljning? Vi har precis rekryterat en Team Lead och söker nu fler nyfikna och drivna säljare. Tidigare har försäljningen legat ute på partner men de har nu hämtat hem funktionen med ambition att bygga upp en stabil och framgångsrik intern säljavdelning. Här får du en unik möjlighet att bli en nyckelspelare i teamet från dag ett.
Denna roll passar dig som älskar att träffa nya människor, har ett intresse för försäljning och trivs med en ombytlig vardag där du även får resa tillsammans med ditt team till olika orter för att driva försäljningen framåt!
Placeringsort: Utgår från Stockholm (Ingår resor i tjänsten, man kommer resa runt till olika projekt i Sverige och bo över. Boende, bil och transportmedel bekostas av arbetsgivaren) Önskad start: Så snart som möjligt Omfattning: Heltid Lön: Grundlön + provision
Om teamet & rollen Som Byggsäljare är du bolagets lokala närvaro i slutskedet av säljfasen - innan bolaget bygger fibernätet i ett område. Tillsammans med ditt säljteam åker du ut till olika orter där ni går från dörr till dörr och informerar om att projektet snart drar igång, svarar på frågor och erbjuder boende en sista chans att haka på. Din insats gör att fler hushåll får tillgång till framtidens infrastruktur - samtidigt som du maximerar projektets lönsamhet. Huvudsakliga arbetsuppgifter
Besöka hushåll i områden där fiberutbyggnad snart påbörjas
Informera om projektet och svara på frågor från boende
Erbjuda anslutning till fiber i sista minuten - och hantera beställningar
Dokumentera besök och uppdatera CRM- eller ordersystem
Samarbeta nära med projektledare och byggteam för att hålla tajming
Följa upp på intresseanmälningar och tidigare dialoger
Om dig Vi ser att du har:
Körkort
Har möjlighet att arbeta på annan ort under veckorna
Någon form av tidigare arbetslivserfarenhet - med fördel från en roll där du har haft kontakt med kunder
Van att jobba mot tydliga mål och resultat, exempelvis inom tidigare arbete eller idrott
God förmåga att skapa förtroende i mötet med människor
För att både passa och trivas i roller ser vi att du trivs med att prata med nya människor och trygg i att jobba självständigt ute i fält. Vi söker inte dig med längst erfarenhet utan med rätt mindset som drivs av att skapa affärer och inte ger dig efter ett "nej" utan har uthållighet och är tålmodig. Du är strukturerad och noggrann i din uppföljning samt resultatdriven och tävlingsinriktad.
Vi ser det som meriterande med:
Erfarenhet av fältförsäljning, dörrknackning, event- eller butikssälj - gärna mot privatpersoner och inom fiber, energi eller abonnemang
Teknisk förståelse för bredband/fiber
Vana att jobba i CRM-system eller säljappar
Erfarenhet av att hantera invändningar och anpassa sitt budskap efter målgrup
Lokalkännedom i aktuellt område
Om företaget Digital infrastruktur för alla - I dagens samhälle är tillgång till stabil och snabb uppkoppling en förutsättning för att kunna delta fullt ut. Bolaget arbetar för att minska det digitala utanförskapet genom att bygga öppen och robust fiberinfrastruktur - även i mindre orter och på landsbygden.
Sedan starten i Sverige har bolaget vuxit snabbt och finns idag även i flera europeiska länder och i USA. Deras mål är att skapa framtidssäkrade nät med hög kapacitet, byggda för att klara både vardag och kris.
Välkommen med din ansökan! Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.se/ Arbetsplats
Ed:Za Kontakt
Charlotte Hoffström charlotte.hoffstrom@edzagroup.se Jobbnummer
9588013