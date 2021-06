Resande Säljare sökes, med eller utan erfarenhet - Trim Tab AB - Butikssäljarjobb i Sundbyberg

Trim Tab AB / Butikssäljarjobb / Sundbyberg2021-06-27Om oss på Trim TabTrim Tab är den minsta komponenten i rodret på båtar och flygplan. Det är den första lilla rörelsen som får hela fartyget att ändra kurs. Trim Tab föddes utifrån en idé om att vi kan bli mycket bättre på att skapa en inkluderande arbetsmarknad, och en ansvarstagande, social, gemenskap.Det är vad vi bygger vårt företag på, där möten, innovation, prestigelöshet och viljan att synliggöra resurser på bästa sätt tillsammans skapar stora rörelser i vår omvärld.Vi ser oss själva som den fjärde sektorn, den som står i mitten med beröringspunkt till individ, näringsliv och myndighet. Vår uppgift är att skapa en kreativ mötesplats, där jobb skapas.En konstellation, med stor erfarenhet av matchningsprojekt, där vi utvecklar branschen med innovativa, hållbara lösningar, där individuell kompetens står i fokus.Om JobbetVi rekryterar just nu, på uppdrag av en samarbetspartner, drivna medarbetare som ser fram emot att åka på tjänsteresor och nyttja gratis hotellnätter. Om du vill utvecklas som person, inte vara fast bakom ett skrivbord och vara del av ett duktigt arbetslag så får du nu chansen. Vår samarbetspartner är i tillväxtfas just nu och söker därför att expandera sin befintliga personalstyrka.Jobbet går ut på att möta nya och befintliga kunder på plats hos kunden, du besöker dessa kunder på uppdrag av ett börsnoterad telekommunikationsbolag. Du och ditt arbetslag reser med hjälp av tjänstebilar runt om i Sverige och träffar dessa kunder baserat på var i landet de befinner sig. I jobbet kommer du få mycket erfarenheter kring försäljning, företagande och stora möjligheter till personlig utveckling.Då kundunderlaget kommer direkt från kunden så vet du vem du kommer att besöka och vilken typ av tjänst de har idag. Du vet därför också på vilket sätt du kan hjälpa kunden att skaffa sig ett förmånligare avtal och på så sätt göra en bättre affär. Detta gör denna typ av försäljning lättare än traditionella försäljningar och är därför även passande för dig som inte har tidigare erfarenhet av försäljning.Du erbjuds:iPadTraktamente för matkostnaderProvisionsbaserad lön där du belönas för din förmåga och kompetensHotellvistelserTvå dagars betald utbildning innan första dagenUppföljning av utbildningarVad vi tror att du erbjuder:Ett intresse av att utvecklasMöjligheten att vara bortrest 3 veckor i månadenFlytande svenska i tal och skrift.Erfarenhet inom försäljning (Meriterande, ej ett krav)Vår kund strävar efter att växa och expandera. Det vet att du som anställd kommer att vara en faktor till det. De erbjuder därför dig samma tillväxtmöjligheter internt så att du kan ta dig längre upp i organisationen. Vi tror därför att du som person är målinriktad, öppensinnad och har viljan att utvecklas.Detta är en direktrekrytering så du blir anställd av vår samarbetspartner och inte av oss.Urval av kandidater sker löpande så ansök redan idag då tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Ansökningar som inkommer via e-post kommer ej att granskas. Samtliga ansökningar bör inkomma via ansökningsformuläret.Varaktighet, arbetstid2021-06-27Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-27Trim tab AB5831978