Resande säljare på Key Solutions - möjlighet att avancera i rollen
Key Omnichannel AB / Säljarjobb / Norrtälje Visa alla säljarjobb i Norrtälje
2025-10-06
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Key Omnichannel AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Älskar du att resa och vill ha ett jobb där varje dag är en ny utmaning?
Som resande säljare på Key Solutions får du upptäcka Sverige tillsammans med ett energifyllt team - med fast lön, tjänstebil, boende och marknadens bästa bonusprogram.
Hur fungerar arbetet?
Som resande säljare får du upptäcka hela Sverige tillsammans med dina kollegor, vi garanterar ett äventyr! Du kommer att utgå från din hemort där du kommer att arbeta som resande säljare.
Självklart står vi för resan till och från arbetsorten. Vi tillhandahåller även boende, står för tjänstebil samt övriga arbetsverktyg som krävs för att du ska kunna göra ett bra jobb. Du har dessutom traktamente för de dagar som du är bortrest. Våra arbetstider är måndag-fredag mellan kl. 12.00-21.00.
Samtliga medarbetare har fast månadslön och marknadens bästa bonusprogram!
Vad erbjuder vi?
• Fast månadslön och marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram
• Möjlighet att snabbt avancera och ta en ledande roll inom företaget
• Utvecklande utbildningsprogram inom försäljning, ledarskap och personlig utveckling
• Tjänstebil, boende och traktamente vid resor
• Internationella konferensresor och en stark gemenskap
Vi ser gärna att du som söker:
• Är en sann glädjespridare och har god social kompetens
• Är tävlingsinriktad och älskar att utvecklas
• Pratar svenska obehindrat
• Tidigare erfarenhet inom service, restaurang eller arbete i butik är meriterande, dock inget krav.
Vi ser gärna att du trivs med att arbeta både i grupp och självständigt. Du är en aktiv person som tycker om att delta i spännande fritidsaktiviteter tillsammans med ditt team.
Tycker du detta låter intressant? Skicka in din ansökan nedan!
Om Key Solutions:
Key Solutions är en koncern med över 200 engagerade medarbetare som varje dag hjälper några av världens mest välkända varumärken att växa. Vi har haft förmånen att samarbeta med globala och snabbväxande aktörer som Google, Telia, E.ON och Hedvig - och sedan starten 2008 har vi levererat över en miljon nya kunder till våra uppdragsgivare.
13 år i rad har Key Solutions blivit utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place to Work Institute, vilket speglar vår starka företagskultur och vårt fokus på medarbetarnas utveckling. Med lokala kontor i Stockholm och Göteborg, och en internationell etablering i Helsingfors, fortsätter vi vår tillväxtresa både i Sverige och utomlands. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Omnichannel AB
(org.nr 559042-1987), http://www.keysolutions.se Arbetsplats
Key Solutions Kontakt
Oskar Lindén 08-531 826 29 Jobbnummer
9543321