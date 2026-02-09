Resande Säljare - tempo och försäljning i butik
Tempo. Service. Sälj.
Östra Sverige (Södra Stockholm, Södermanland, Östergötland)
Det här är en operativ försäljningsroll med högt tempo och tydligt affärsfokus.
Rollen passar dig som vill vara ute i rörelse, nära kund och affär, och som vill se resultat i vardagen. Du bygger relationer på plats och driver försäljning där den faktiskt händer - i butik och i mötet med människor.
Tempot är högt. Du har ett tydligt ansvar. Påverkan är direkt.
Skönhetskategorin - affären du jobbar med
Du arbetar i skönhetskategorin, ett starkt och växande segment inom dagligvaruhandeln. Efterfrågan ökar och konkurrensen är tydlig, vilket skapar stora möjligheter för rätt produkter och rätt genomförande i butik.
Våra varumärken är attraktiva för konsument och lönsamma för butik, med goda marginaler och hög omsättningspotential. Det ger dig ett tydligt affärscase i dialogen med butik och handlare.
Ditt fokus är att:
Öka utrymme och synlighet i butik
Säkerställa stark exponering och ett bra genomförande
Driva nykundsbearbetning och etablera nya kundrelationer i dagligvaruhandeln
Bygga en långsiktigt lönsam affär för butik och handlare
Om rollen
Som resande säljare har du en aktiv och rörlig vardag. Du är ute hos kund större delen av tiden, driver affären i butik och följer upp via telefon och mejl mellan besöken.
Du arbetar självständigt, men är samtidigt en del av ett affärsdrivet team med tydligt fokus på resultat och genomförande.
En vanlig dag kan innebära:
3-6 kund- och butiksbesök
Tydligt ansvar för synlighet, försäljning och avslut
Planering, genomförande och uppföljning av affären i ditt distrikt
Förväntan i rollen
Du förväntas driva försäljning med tydligt affärsfokus - utveckla befintliga kunder, vinna nya kunder och bygga hållbar och lönsam försäljning över tid.
Det här får du:
En operativ försäljningsroll med tydlig påverkan
Frihet under ansvar och klara mål
Ett bolag i tillväxt där prestation syns
Värdefull praktisk erfarenhet av försäljning, nära affär och kund
Möjlighet att växa vidare inom försäljning och affärsansvar
Konkurrenskraftig fast ersättning med möjlighet till rörlig bonus
Vi söker dig som
Trivs i en rörlig vardag och gillar tempo
Har ett naturligt affärsdriv - försäljning är en del av hur du fungerar
Vill bygga lönsamhet för både kund och bolag
Är självgående och tar ansvar för resultat
Du behöver ha:
Erfarenhet av försäljning eller kundnära roller
B-körkort
Möjlighet och vilja att resa i regionen
Erfarenhet från dagligvaruhandel, retail eller skönhet är meriterande, men driv, energi och rätt inställning är avgörande.
Placering
Du utgår från regionen, exempelvis Södertälje, Nyköping eller Norrköping, med möjlighet att även utgå från Södra Stockholm, och arbetar huvudsakligen i Östra Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gildhouse AB
(org.nr 559007-8902) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9732723