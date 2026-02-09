Resande Säljare - Fast månadslön + karriärmöjligheter
Key Solutions AB / Säljarjobb / Trollhättan Visa alla säljarjobb i Trollhättan
2026-02-09
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Key Solutions AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas snabbt, vara i ständig rörelse och jobba i ett team där nya platser, ansvar och gemenskap är en naturlig del av vardagen?
Hos Key Solutions arbetar du som resande säljare tillsammans med ditt team på olika orter runt om i Sverige. Här kombinerar du försäljning, ansvar och personlig utveckling med en stabil grund - fast lön, tydlig struktur och stöd från ledare som följer din utveckling.
Key Solutions är en av Nordens ledande aktörer inom professionell försäljningsutveckling och outsourcad säljkraft. Sedan starten har över 6 000 säljare utbildats och tillsammans skapat över 1 000 000 kunder åt uppdragsgivare inom flera branscher.
Hur fungerar arbetet?
Du utgår från din hemort och arbetar tillsammans med ditt team på olika orter runt om i Sverige. I rollen representerar du välkända varumärken och ansvarar för att skapa professionella och personliga kundmöten.
Arbetet är självständigt i vardagen, men du är alltid en del av ett team som följer upp, coachar och stöttar din utveckling.
Vi står för resa, boende, tjänstebil och de arbetsverktyg du behöver för att lyckas. Under de dagar du är bortrest får du även traktamente.
Vad erbjuder vi?
Fast månadslön med marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram
Karriärutveckling och möjlighet att snabbt avancera och ta en ledande roll inom företaget
Utbildning inom försäljning, kommunikation och självledarskap
Tjänstebil, boende och traktamente när du arbetar på annan ort
Konferensresor utomlands och en stark gemenskap
Vi söker dig som...
• Får energi av att vara i rörelse och träffa nya människor varje dag
• Är trygg, nyfiken och gillar att ta initiativ
• Drivs av resultat, utveckling och möjligheten att påverka din lön
Hos oss blir du en del av ett team där prestation och laganda går hand i hand. Du får rätt verktyg, tydliga mål och stöd längs vägen - men det är din egen drivkraft som avgör hur långt du går. Key Solutions har i över ett decennium utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work® - ett kvitto på vår kultur och vårt långsiktiga fokus på att utveckla människor.
Ansök idag - vi hanterar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7196643-1832038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Solutions AB
(org.nr 556794-1173), https://jobb.keysolutions.se
Nellickevägen 22 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Key Solutions - A Place to Grow Kontakt
Oskar Lindén 031-7993458 Jobbnummer
9732170