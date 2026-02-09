Resande Säljare - Fast lön + Generös bonusmodell
Key Solutions AB / Säljarjobb / Uddevalla Visa alla säljarjobb i Uddevalla
2026-02-09
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Key Solutions AB i Uddevalla
Vill du utvecklas snabbt, resa runt i Sverige och vara en del av ett team där nya platser, gemenskap och tempo är en naturlig del av jobbet?
Hos Key Solutions arbetar du som resande säljare tillsammans med ditt team på olika orter runt om i Sverige. Här kombinerar du försäljning, personlig utveckling och nya miljöer varje vecka - samtidigt som du har en trygg grund med fast lön, tydlig struktur och stöd från ledare som följer din utveckling.
Hur fungerar arbetet?
Du utgår från din hemort och arbetar på olika orter runt om i Sverige tillsammans med ditt team. Vi står för resa, boende, tjänstebil och de arbetsverktyg du behöver för att lyckas, och du får traktamente under de dagar du är bortrest.
Arbetstiderna är måndag-fredag, kl. 12.00-21.00, och du har fast månadslön med en bonusmodell som växer i takt med din prestation.
Vad erbjuder vi?
• Fast månadslön och marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram
• Tjänstebil, boende och traktamente vid resor
• Utbildning inom försäljning, ledarskap och personlig utveckling
• Möjlighet att snabbt ta nästa steg mot teamansvar eller ledande roller
• Konferensresor utomlands och en stark gemenskap
Vi tror att du som söker...
• Är en sann glädjespridare och har god social kompetens
• Är tävlingsinriktad och älskar att utvecklas
• Trivs i en miljö med tempo, tydliga mål och gemensamma prestationer
• Pratar svenska obehindrat
Tidigare erfarenhet inom service, restaurang eller arbete i butik är meriterande, dock inget krav. Det viktigaste är din inställning.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan - vi rekryterar löpande.
Om Key Solutions:
Key Solutions är idag en av Nordens ledande aktörer inom professionell försäljningsutveckling och outsourcad säljkraft. Sedan starten 2008 har koncernen omsatt över 1 miljard kronor.
Genom åren har över 6 000 toppresterande säljare utbildats och utvecklats. Tillsammans har de levererat mer än 1 000 000 kunder till uppdragsgivare som sträcker sig från globala teknikbolag till lokala entreprenörer på starkt konkurrensutsatta marknader.
På Key Solutions belönar vi inte bara resultat - vi belönar ansvar, beteende och påverkan.
I över ett decennium har Key Solutions utsetts till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place to Work® Institute, vilket speglar vår företagskultur och vårt långsiktiga fokus på att utveckla människor. Med lokala kontor i Stockholm och Göteborg, samt en internationell etablering i Helsingfors, fortsätter vi vår tillväxtresa både i Sverige och utomlands. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7196712-1832057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Solutions AB
(org.nr 556794-1173), https://jobb.keysolutions.se
Nellickevägen 22 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Key Solutions - A Place to Grow Kontakt
Oskar Lindén 031-7993458 Jobbnummer
9732188