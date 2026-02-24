Resande Säljare - Fast lön, bonus och utveckling
2026-02-24
Vill du utvecklas i din karriär, resa tillsammans med ett tight team och uppleva nya platser varje vecka?
Som resande säljare på Key Solutions arbetar du tillsammans med ditt team på olika orter i Sverige - med fast lön, tjänstebil, boende och marknadens bästa bonusprogram som växer i takt med din utveckling.
Hur fungerar arbetet?
Du utgår från din hemort och arbetar på olika orter runt om i Sverige tillsammans med ditt team. Vi står för resa, boende, tjänstebil och de arbetsverktyg du behöver för att lyckas, och du får traktamente under de dagar du är bortrest.
Arbetstiderna är måndag-fredag, kl. 12.00-21.00, och du har fast månadslön med en attraktiv bonusmodell!
Vad erbjuder vi?
• Fast månadslön och marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram
• Möjlighet att snabbt avancera och ta en ledande roll inom företaget
• Utvecklande utbildningsprogram inom försäljning, ledarskap och personlig utveckling
• Tjänstebil, boende och traktamente vid resor
• Konferensresor utomlands och en stark gemenskap
Vi tror att du som söker...
• Är en sann glädjespridare och har god social kompetens
• Är tävlingsinriktad och älskar att utvecklas
• Pratar svenska obehindrat
• Tidigare erfarenhet inom service, restaurang eller arbete i butik är meriterande, dock inget krav.
Vi ser gärna att du trivs med att arbeta både i grupp och självständigt. Du är en aktiv person som tycker om att delta i spännande fritidsaktiviteter tillsammans med ditt team.
Tycker du detta låter intressant? Skicka in din ansökan nedan!
Om Key Solutions:
Key Solutions är idag en av Nordens ledande aktörer inom professionell försäljningsutveckling och outsourcad säljkraft. Sedan starten 2008 har koncernen omsatt över 1 miljard kronor.
Genom åren har över 6 000 toppresterande säljare utbildats och utvecklats. Tillsammans har de levererat mer än 1 000 000 kunder till uppdragsgivare som sträcker sig från globala teknikbolag till lokala entreprenörer på starkt konkurrensutsatta marknader.
På Key Solutions belönar vi inte bara resultat - vi belönar ansvar, beteende och påverkan.
I över ett decennium har Key Solutions utsetts till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place to Work® Institute, vilket speglar vår företagskultur och vårt långsiktiga fokus på att utveckla människor. Med lokala kontor i Stockholm och Göteborg, samt en internationell etablering i Helsingfors, fortsätter vi vår tillväxtresa både i Sverige och utomlands. Så ansöker du
