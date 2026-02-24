Resande Säljare - Fast lön + bonus från dag ett
Key Omnichannel AB / Säljarjobb / Sundbyberg Visa alla säljarjobb i Sundbyberg
2026-02-24
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Key Omnichannel AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta utanför kontoret, träffa människor varje dag och själv styra hur snabbt du utvecklas?
Vi söker nu resande säljare till Key Solutions. Här är du ansiktet utåt mot kunderna - i en roll där driv, kommunikation och närvaro avgör hur långt du går.
Key Solutions är idag en av Nordens ledande aktörer inom professionell försäljningsutveckling och outsourcad säljkraft. Sedan starten 2008 har vi samarbetat med några av Sveriges och världens mest välkända varumärken, däribland Google, Telia och E.ON, och tillsammans levererat över en miljon nya kunder.
Hur funkar arbetet?
Du utgår från din hemort och arbetar tillsammans med ditt team på olika orter runt om i Sverige. I rollen representerar du välkända varumärken och ansvarar för att skapa professionella och personliga kundmöten.
Arbetet är självständigt i vardagen, men du är alltid en del av ett team som följer upp, coachar och stöttar din utveckling.
Vi står för resa, boende, tjänstebil och de arbetsverktyg du behöver för att lyckas. Under de dagar du är bortrest får du även traktamente.
Vad erbjuder vi?
Fast månadslön med marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram
Karriärutveckling och möjlighet att snabbt avancera och ta en ledande roll inom företaget
Utbildning inom försäljning, kommunikation och självledarskap
Tjänstebil, boende och traktamente när du arbetar på annan ort
Konferensresor utomlands och en stark gemenskap
Vi söker dig som...
• Får energi av att vara i rörelse och träffa nya människor varje dag
• Är trygg, nyfiken och gillar att ta initiativ
• Drivs av resultat, utveckling och möjligheten att påverka din lön
Hos oss blir du en del av ett team där prestation och laganda går hand i hand. Du får rätt verktyg, tydliga mål och stöd längs vägen - men det är din egen drivkraft som avgör hur långt du går.
Ansök idag - vi hanterar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7287339-1859076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Omnichannel AB
(org.nr 559042-1987), https://career.keysolutions.se
Elektrogatan 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Key Solutions Kontakt
Oskar Lindén 08-531 826 29 Jobbnummer
9761002