Resande Projektledare till Luleå Betong & Stål
2026-02-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Resande Projektledare till Luleå - Betong & Stål
Vill du vara med och driva ett större och tekniskt utmanande projekt i Luleå?
Vi söker nu en erfaren projektledare med stark teknisk kompetens och dokumenterad förmåga att leda komplexa byggprojekt från start till mål.
Detta är en möjlighet för dig som vill ta en nyckelroll i ett omfattande projekt och arbeta i en organisation som värdesätter professionalism, samarbete och långsiktighet.
Om rollen
Som projektledare har du det övergripande ansvaret för projektets genomförande - från planering och styrning till uppföljning och leverans. Du ansvarar för ekonomi, tidplan, kvalitet och arbetsmiljö samt leder projektteamet mot uppsatta mål.
Du arbetar strukturerat med ÄTA-hantering och ekonomisk uppföljning samt säkerställer att projektet drivs enligt gällande avtal och regelverk.
Vi söker dig som har:
• Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen
• Mycket god kunskap om AB 04 och ABT 06
• Minst 3 års erfarenhet som projektledare eller platschef med liknande ansvar
• Erfarenhet av att ha drivit projekt med en omsättning på minst 100 MSEK
• Erfarenhet av både betong- och stålkonstruktioner
• God vana av ÄTA-hantering och ekonomisk uppföljning
• Erfarenhet av att arbeta i AutoCAD och Revit
Betong klass 1 är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Är samarbetsorienterad och trivs med att arbeta i team
• Är flexibel och lösningsorienterad
• Är ödmjuk och prestigelös.
Du är en trygg ledare som skapar förtroende, bygger starka relationer och driver projekt framåt med struktur och tydlighet.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett spännande projekt i Luleå
• Tjänstebil
• Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet
• Vi ser gärna sökande från hela landet och kan erbjuda flexibla lösningar för arbetstider och dagar.
Låter detta som din nästa utmaning?
