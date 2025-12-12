Resande murare till ett jätteprojekt för internationell kund i Boden
2025-12-12
Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som murare för ett ledande internationellt byggföretag söker vi nu dig med tidigare erfarenhet inom området och som finns tillgänglig omgående. Rollen innebär att konstruera väggar, fasader och skiljeväggar genom murverk av bärande element enligt säkerhetsföreskrifter. Du kommer arbeta under ledning av en teamleader och samarbeta med olika yrkesgrupper och kunder under leveransfasen. Det förväntas också att du ska kunna tolka skisser, diagram och instruktioner för olika murverksprodukter.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med 6 månaders visstidsanställning där du arbetar i 2-skift under 6 veckor hos vår kund i Boden och därefter ledig 2 veckor. Bor du på annan ort än i Boden så erbjuds boende samt resa. Startdatum är förnärvarande inte satt men i början på 2026.
Om dig
Vi ser att du är en nogrann, flexibel och ansvarstagande murare där du har lätt till samarbete mellan olika gränssnitt. Du trivs med att arbeta tillsammans med ditt arbetslag där ni på ett säkert sätt fullföljer säkerhetsrutiner och de säkerhetsföreskrifter som finns. Vår kund ser det som ett plus om du har teknisk kompetens inom att kunna tillverka betong och murbruk med korrekt dosering. Vidare ser vi att du inte har några hinder i det engelska språket i både tal och skrift med tanke på att många instruktioner kan förekomma på engelska. Vi ser att du har 3-5 års erfarenhet inom traditionell murverk och gärna certifierad att få använda skylift samt andra mobila arbetsplattformar. Har du dessutom en yrkseutbildning som murare så kommer det att värderas högt.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Krav för tjänsten
• Minst 3 års erfarenhet inom traditionell murverk.
• Tidigare erfarenhet av att bygga väggar med olika material som betongblock och tegel.
• Förmåga att organisera lagring av utrustning och material för effektivt arbetsflöde.
• Erfarenhet att tolka skisser, diagram och instruktioner för olika produkter.
Meriterande
• Certifierad att få köra skyliftar.
• Yrkesutbildning till murare.
Kontaktuppgifter
Har du frågor eller funderingar om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elsa Khan via elsa.khan@adecco.se
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Adecco Sweden AB
National Recruiter
Elsa Khan
National Recruiter
Elsa Khan Jobbnummer
9642959