Resande Montör till Västanfors Stålbyggnader
Montör till Västanfors Stålbyggnader
Är du redo för ett arbete som montör på resande fot? Vill du vara en del av ett sammansvetsat team som bygger storskaliga stålkonstruktioner över en stor del av Sverige?
Västanfors Stålbyggnader expanderar och söker dig som trivs med praktiskt arbete, har erfarenhet från byggbranschen och vill vara med och forma framtidens byggprojekt. Hos oss får du ett varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med andra engagerade kollegor i en verksamhet med både tradition och framtidsfokus. Missa inte chansen att söka tjänsten som resande montör - en tjänst där du får växa och skaffa dig nya erfarenheter!Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Som resande montör hos Västanfors Stålbyggnader blir du en viktig del av vårt team som arbetar ute på plats i byggprojekt över hela landet, men i huvudsak Mellansverige. Du kommer att delta i det dagliga montaget av våra byggnader, där vårt arbete omfattar stålkonstruktioner, prefabelement och plåt. Arbetet sker i nära samarbete med montageledning och projektkonstruktörer, och tillsammans säkerställer ni att varje byggnation genomförs med hög kvalitet och säkerhet. Du utgår ifrån ditt hem någonstans i Mellansverige.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montera stålkonstruktioner och prefab på plats i våra byggprojekt
• Utföra egenkontroller enligt kvalitets- och säkerhetsrutiner
• Representera Västanfors Stålbyggnader på plats i projektet
• Delta i byggmöten vid behov
Då projekten finns över hela Sverige behöver du vara bekväm med att resa och arbeta borta under veckorna. Normalt arbetar vi måndag morgon till torsdag eftermiddag, men andra arbetstider kan förekomma beroende på projektets behov.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt och anställning direkt hos Västanfors Stålbyggnader.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av byggarbete eller liknande inriktning, gärna med bakgrund inom prefab eller stålbyggnation och som ser din framtid inom byggbranschen. Det är viktigt att du har god förståelse för byggprocesser, är praktiskt lagd och har B-körkort.
För att trivas i rollen är du lösningsorienterad och ser möjligheter snarare än problem. Du gillar att vara aktiv, tar ansvar för ditt arbete och är noggrann både med kvalitet och säkerhet. Du planerar gärna framåt, är flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Då du även tillbringar mycket tid med dina kollegor är det en fördel om du är social och utåtriktad.
Erfarenhet av svetsning, enklare plåtarbeten samt arbete med liftar och teleskoplastare är meriterande. Även utbildningar som "Säkra lyft", "Fallskydd", "BAM" och "Heta arbeten" är ett plus - men inget krav.
Du som gillar att resa och kan vara borta i veckorna samt tycker om utmaningar kommer att trivas väl på denna arbetsplats!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Västanfors Stålbyggnader
Västanfors Stålbyggnader är företaget i traditionsfyllda Bergslagen som kan lite mer. Helheten är det viktigaste för oss, vi utför alla steg från projektering till sista skruven. Med över 70 års erfarenhet av stålkonstruktioner så vet vi vad som krävs. Sedan starten 1953 har Västanfors Stålbyggnader rest över 7000 stålhallar, allt från mindre lagerlokaler till stora idrottsarenor och flyghangarer. Våra byggnader finns över hela landet, från Haparanda i norr till Malmö i söder.
Färdigmonterade byggnader i egen regi, det trygga och kvalitativa alternativet, är vår filosofi. Byggnaderna ritas av våra konstruktörer på kontoret i Fagersta med senaste 3D tekniken. Stålstommarna svetsas sedan ihop följt av rostskydd- och målningsbearbetning i Västanfors egna verkstad på andra sidan gårdsplanen. Därefter monterar våra kunniga montörer upp byggnaden på plats. Någon av våra erfarna projektledare finns med från projektets start till sista skruven. De kan marknaden och vet vad som behövs för att resultatet ska bli av bästa kvalité. Kompetensen, ansvaret och kontrollen över hela processen. Det gör oss unika. Läs mer om oss på www.vastanfors.se.
Kontaktuppgifter/Ansökan
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anders Ericsson på Adecco via e-post: anders.ericsson@adecco.se
alt. telefon 073-684 74 91.
Registrera din ansökan via länken senast 2026-04-12. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen, så vänta inte med din ansökan. I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
