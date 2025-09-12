Resande montör sökes till spännande och långvarigt projekt!
2025-09-12
Vi söker flera engagerade och sociala montörer till ett spännande projekt i Stockholm! Du kommer att arbeta både i verkstaden hos kundföretaget i höglandet och ute på plats i Stockholm, måndag till torsdag.
Resan till Stockholm sker i samåkning tillsammans med teamet från kundföretaget i Höglandet, men i särskilda fall kan egen bil behövas.Om tjänsten
Du kommer att arbeta med montering av plåtar både ute på arbetsplatsen och inomhus. Arbetet innebär att du använder olika typer av verktyg, såsom skruvdragare, hammare och andra grundläggande handverktyg, samt enklare elektriska verktyg vid behov. Du får möjlighet att arbeta praktiskt med varierande uppgifter, lära dig nya tekniker och utveckla din erfarenhet inom montage och byggrelaterade arbeten.
Arbetsdagen är lång (07:00-19:00) måndag - torsdag , så du behöver vara uthållig och orka hålla fokus under hela dagen. Det blir mycket rörelse på plats - både springande och bärande - så fysisk styrka och energi är ett stort plus!Kvalifikationer
B-körkort
ID06-kort (ombesörjs av företaget)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Säkerhetstänk - du ska inte vara höjdrädd och måste kunna arbeta tryggt på höga höjder
Fysisk styrka och uthållighet är ett plus, då det förekommer mycket bärande och springande fram och tillbaka på taken
Meriterande:
Heta arbeten är inte krav, eftersom projektet främst innebär montering av plåtar
Social och trevlig - vi uppskattar en positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö
Det här är en möjlighet att arbeta på ett långvarigt projekt, utveckla dina färdigheter, träffa nya människor och vara del av ett team där säkerhet och trivsel står i fokus. Även om arbetsdagarna är långa så erbjuder jobbet variation, utmaningar och möjligheten att verkligen göra skillnad på plats.
Låter det här som något för dig? Ansök redan idag och bli en del av vårt team!Profil
Det här är ett unikt tillfälle att:
Delta i ett långvarigt och stabilt projekt.
Utveckla dina tekniska och praktiska färdigheter.
Arbeta i ett team där kollegor stöttar varandra och har kul tillsammans.
Få variation i arbetet och en känsla av att verkligen bidra till resultat.
Kundföretaget gillar att ha kul på jobbet och tror att en trevlig och social person gör arbetsdagen bättre för alla.
Det viktigaste för oss är att du är driven och villig att lära dig nytt.
Om du vill vara del av ett team som kombinerar säkerhet, prestation och arbetsglädje - då är det här jobbet för dig!
Känner du att detta passar dig?
Ansök redan idag och ta chansen att bli en del av vårt team i Stockholm/Höglandet - vi ser fram emot att höra från dig!Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som resande montör är ett heltidsuppdrag som inleds direkt hos kund via GV Stars Bemanning & Rekrytering.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
Traktamente för resande montörer Ersättning
Ersättning
