Resande montör inom skylt- och montagebranschen till omgående uppdrag!
2026-04-17
Vi söker nu en resande montör till ett uppdrag hos en av våra kunder inom skylt- och montagebranschen. Som konsult blir du anställd av Uniflex och arbetar ute hos kund i ett engagerat montage-team.Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
I rollen som montör arbetar du med montering, installation och demontering av olika typer av skyltar och skyltkonstruktioner - både inomhus och utomhus, med och utan el.
Du utgår från Stockholm och arbetar i hela Mälardalen. Tjänsten innebär resor i det dagliga arbetet och du har tillgång till servicebil. Arbetet är varierande och ställer krav på tekniskt kunnande, noggrannhet och ett högt säkerhetstänk.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Montering, installation och demontering av skyltar enligt ritningar och instruktioner
• Arbete med både belysta och obelysta skyltar, exempelvis fasad- och stolpskyltar
• Säkerställa korrekt infästning samt medverka vid elanslutning i samråd med behörig elektriker
• Förbereda material och utrustning inför montage
• Dokumentera och rapportera utfört arbete enligt rutiner
• Arbeta enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav
Vem är du?Kvalifikationer
• Erfarenhet av montage, bygg, el eller annat tekniskt yrke
• Förmåga att läsa ritningar och följa instruktioner
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Elkunskap eller erfarenhet av skyltar/LED
• Liftkort, fallskydd eller andra säkerhetsutbildningar
• Erfarenhet av arbete på höjd eller med större konstruktioner
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och praktiskt lagd. Du trivs med ett rörligt arbete, tar egna initiativ och har lätt för att samarbeta med andra. Du bidrar till en god stämning och ett professionellt bemötande ute hos kund.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
121 07 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Ellen Orebrand info@uniflex.se Jobbnummer
9860028