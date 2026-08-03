Resande Montör - montera kran, conveyor och Autostore världen över
J Gruppen Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Motala Visa alla maskinreparatörsjobb i Motala
2026-08-03
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J Gruppen expanderar i Europa och Mellanöstern och söker nu flera resande montörer som vill bidra till stora, internationella projekt. Hos oss är ingen vecka den andra lik: en vecka monterar du ett kransystem i Norge, nästa månad är du på en Autostore-installation i Danmark och därefter en conveyor-anläggning i USA.
Du blir en del av ett tight team av kollegor som tillsammans hanterar några av branschens största och mest tekniska uppdrag.
Om J Gruppen
Vi är en oberoende entreprenör inom mekaniska och elektriska installationer med huvudkontor i Sverige och kontor i USA och Dubai. Vi har uppdrag främst i Sverige, USA, Norge, Danmark och Finland — och därutöver löpande projekt på andra internationella marknader. Våra kunder är världens största systemintegratörer och vi är specialister på montage och underhåll av kransystem, conveyor-anläggningar och Autostore.
Det här gör du hos oss
• Autostore — monterar robotlagren som världens största e-handlare bygger sin verksamhet på
• Conveyor — bygger transportörsystem och rullbanor i automatiserade lager och produktionsanläggningar
• Kran — installerar kran- och lyftsystem i tunga industri- och produktionsmiljöer
• Servar, underhåller och felsöker anläggningar ute hos kund
• Läser och följer monterings- och tillverkningsritningar
• Jobbar i tight team — både med svenska och internationella kollegor
Vi söker dig som
• Har en teknisk grund (industri, mekanik, automation, bygg eller liknande)
• Trivs med händerna och är van vid verktyg
• Är trygg med arbete på höjd
• Pratar engelska minst på B1-nivå (svenska är ett plus)
• Har körkort B — C och CE är meriterande
• Vill resa och möta nya miljöer, både nationellt och internationellt
Meriterande
• Erfarenhet av industriell montage, kran-, conveyor- eller Autostore-installation
• Truckkort, lift, heta arbeten eller svetscertifikat
• Skattenummer i Sverige, Norge eller Finland
Vi erbjuder
• Stora, internationella projekt med branschens största aktörer
• Ett team där kompetens väger tyngre än CV-rader
• Resor, traktamente, boende och arbetskläder
• Individuell lönesättning utifrån erfarenhet
Resande Montör • J Gruppen • Sida 2
• Möjlighet att växa — från montör till arbetsledare till projektledare
Låter det som du?
Skicka CV och ett kort personligt brev till job@jgruppen.se
. Märk ansökan med RESANDE MONTÖR.
Vi intervjuar löpande — vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: job@jgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J Gruppen Aktiebolag
(org.nr 556755-5056)
Smedsby Industriområde (visa karta
)
591 96 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
J Gruppen AB Jobbnummer
10020190