Resande kundkoordinator till textil- och inredningsföretag
Pawr AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pawr AB i Stockholm
, Eskilstuna
, Flen
, Västerås
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Om bolaget
Emploid har fått i uppdrag att hitta en Mät-, och Monteringsrådgivare till ett etablerat och växande företag inom solskyddslösningar. De utökar nu de sin närvaro i Stockholmsregionen och söker dig som vill vara med på resan. Mer information om företaget ges vid en telefonintervju.
Om rollen
Som Resande kundkoordinator arbetar du nära företagets kunder i Stockholm och omkringliggande områden. Du är ute på plats för att mäta, kartlägga behov och ge rådgivning kring funktion, material och lösningar för företagets produkter. Utifrån kundens önskemål, ritningar och dina insikter tar du fram underlag för offert och tillverkning. Du har en självständig roll med mycket kundkontakt och fältarbete där du samtidigt får ett gediget stöd från huvudkontoret där produktion och administration är samlad.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Boka och genomföra kundbesök
• Utföra mätningar och insamling av underlag
• Ge rådgivning kring material, funktion och lösningar
• Sammanställa underlag för offert och beställning
• Företräda företaget med ett professionellt och servicemedvetet bemötande
Då du kommer hantera ett geografiskt område som sträcker sig från Norrköping i söder till Uppsala i norr kommer du spendera två till tre dagar i veckan på resande fot där övernattningar kan förekomma.
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen som Resande kundkoordinator tror vi att du är en person som trivs i kombinationen av praktiskt arbete, kundkontakt och självständigt ansvar. Du gillar att vara på språng, ta ansvar för dina uppdrag från start till mål och möta nya människor i varierande miljöer.
Du har en god känsla för färg och form men är också noggrann och metodisk i ditt sätt att arbeta. Du vet att det är detaljerna som gör skillnaden - både i måtten och i kundmötet.
Du är inte rädd för att ställa frågor när du är osäker och du har ett lösningsorienterat förhållningssätt. När något krånglar rycker du inte på axlarna - du engagerar dig. Det är också viktigt att du kan planera din egen arbetsdag, är trygg med att arbeta självständigt och att du har lätt för att skapa förtroende i mötet med kund.
För tjänsten är det krav med:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta ute hos kund, t.ex. inom montering, måttagning, installation eller annan typ av teknisk rådgivning
• En känsla för färg, form och funktion
• B-körkort
• Flytande kunskaper i svenska
• Avslutad gymnasial utbildning
Följande är meriterande:
• Tidigare erfarenhet inom branscher som textil, solskydd, bygg, inredning eller motsvarande
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Arbetstider: vardagar 08.00-16.30
Lön: Enligt överenskommelse
Övrigt: Tjänstebil ingår
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pawr AB
(org.nr 559009-2481)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Emploid AB Jobbnummer
9797590