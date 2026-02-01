Resande Installationstekniker På Heltid Sökes Till Assa Abloy
2026-02-01
Vill du arbeta med marknadsledande entrélösningar, trivs du med frihet i arbetsvardagen och vill samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team?
I denna roll arbetar du med att installera ASSA ABLOY:s entrélösningar hos kunder runt om i Sverige - ibland även utomlands (ovanligt). Du utgår hemifrån, Västerås med omnejd, och har tillgång till tjänstebil (ej förmånsbil). Arbetet kombinerar tekniskt kunnande med praktiskt hantverk och innebär både självständigt arbete såväl som arbete i team.
Huvudsakliga arbetsuppgifterGenomföra installationer som ingår i avtalet efter nybyggnation eller ombyggnation. I arbetet ingår det att utföra installationer av kontrakterade produkter och fylla i / uppdatering av dokumentation.
Ansvar och befogenheter
Utföra installation av gällande produkter
Rapportera utförda uppdrag till kund och AAES
Ta emot tilläggsbeställning
Avbryta eller förhindra arbete som innebär uppenbar fara för sig själv eller andra eller som strider mot gällande lagstiftning
Ansvara för att utrustning såsom bland annat servicebil, verktyg och skyddsutrustning hålls i bra skick
Ansvara för sin personliga säkerhet
Vid behov agera ledande montör i samband med installationer tillsammans med underentreprenörer
DETTA SÖKER VI
ASSA ABLOY värderar både kompetens och personliga egenskaper högt. Du får tryggheten i ett globalt företag och gemenskapen i ett nära team. Här arbetar man med frihet under ansvar och fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Kompetenser:
God kännedom om AAES produkter
God kunskap om mekanik
God kunskap om elsystem, elsäkerhet och för produkterna relevanta angränsande system
Hydraulik i tillämpliga fall
Krav för tjänsten:3 årigt gymnasium inom el, mekanik eller likvärdig eller relevant yrkesutbildning
Mediterande:Erfarenhet av installationHeta arbetenLiftutbildning
Språk:Goda kunskaper i svenska i tal och skriftGrundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift
Övrigt:B-körkort är ett krav
