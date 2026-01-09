Resande Installationstekniker På Heltid Sökes Till Assa Abloy
2026-01-09
Vill du arbeta med marknadsledande entrélösningar, trivs du med frihet i arbetsvardagen och vill samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team?
I denna roll arbetar du med att installera ASSA ABLOY:s entrélösningar hos kunder runt om i Sverige - ibland även utomlands (ovanligt). Du utgår hemifrån, Västerås med omnejd, och har tillgång till tjänstebil (ej förmånsbil). Arbetet kombinerar tekniskt kunnande med praktiskt hantverk och innebär både självständigt arbete såväl som arbete i team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Genomföra installationer som ingår i avtalet efter nybyggnation eller ombyggnation. I arbetet ingår det att utföra installationer av kontrakterade produkter och fylla i / uppdatering av dokumentation.
Ansvar och befogenheter
• Utföra installation av gällande produkter
• Rapportera utförda uppdrag till kund och AAES
• Ta emot tilläggsbeställning
• Avbryta eller förhindra arbete som innebär uppenbar fara för sig själv eller andra eller som strider mot gällande lagstiftning
• Ansvara för att utrustning såsom bland annat servicebil, verktyg och skyddsutrustning hålls i bra skick
• Ansvara för sin personliga säkerhet
• Vid behov agera ledande montör i samband med installationer tillsammans med underentreprenörer
DETTA SÖKER VI
ASSA ABLOY värderar både kompetens och personliga egenskaper högt. Du får tryggheten i ett globalt företag och gemenskapen i ett nära team. Här arbetar man med frihet under ansvar och fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Kompetenser:
• God kännedom om AAES produkter
• God kunskap om mekanik
• God kunskap om elsystem, elsäkerhet och för produkterna relevanta angränsande system
• Hydraulik i tillämpliga fall
Krav för tjänsten:
3 årigt gymnasium inom el, mekanik eller likvärdig eller relevant yrkesutbildning
Mediterande:
Erfarenhet av installation
Heta arbeten
Liftutbildning
Språk:
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift
B-körkort
Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lodjursgatan 10 (visa karta
)
261 44 LANDSKRONA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tilda Oden Berggren vasteras@studentconsulting.com Jobbnummer
9676917