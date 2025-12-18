Resande Glasmontörer sökes till projekt i Skandinavium!
Posti Logistics Staffing AB / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2025-12-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Varberg
, Tranemo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Har du ett praktiskt handlag, gillar att arbeta tillsammans med andra och vill ha ett jobb där du får se nya platser?
Vi söker nu engagerade glasmontörer till ett resande uppdrag inom byggmiljöer - ett arbete där du får vara med och bygga upp inspirerande fasadsytor!
Om uppdraget:
Du kommer vara del av ett team som ansvarar för installation och uppbyggnad av fasadglas i nyetablerade fasader. Uppdragen är fördelade över hela Skandinavien och innebär att du reser under arbetsveckorna, med Göteborg som utgångspunkt inför varje avresa.
Det här erbjuder vi dig:
• Ett långsiktigt projekt som pågår på längre sikt
• Start Jan/Feb 2026
• Resa i tjänst - du får se nya delar av skandinavien (Sverige, Norge, Finland, Danmark)
• Boende, transport och arbetsmaterial ordnas åt dig
• Arbetstider: Måndag till fredag, dagtid, med övernattning vid behovProfil
Vad vi letar efter:
Vi söker dig som är driven, trivs med ett praktiskt yrke och har lätt för att samarbeta. Eftersom du kommer arbeta nära andra i teamet och vara på resande fot krävs det att du är ansvarstagande, anpassningsbar och positiv i ditt sätt.
Vi ser gärna att du har ett eller flera av följande med dig:
• Erfarenhet av montering eller praktiskt arbete, gärna inom glasmontering
• Noggrannhet och öga för detaljer
• God vana av handverktyg och montagearbete
• Förmåga att läsa ritningar och montera efter instruktion
• B-körkort (manuell växellåda)
• Liftkort för arbete på höjd
• Mycket god svenska i både tal och skrift
• Är flexivel och gillar att resa i tjänsten
Skicka gärna med eventuella certifikat eller intyg i din ansökan.
Är du redo för ett jobb med variation, gemenskap och möjlighet att se Sverige och andra delar av Skandinavium? Då vill vi gärna höra från dig! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ilmar Keyo ilmar.keyo@posti.com Jobbnummer
9654022