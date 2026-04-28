Resande elektriker till Eltel drift, service och mätarbyten
2026-04-28
Är du en arbetsvillig och lösningsorienterad elektriker som vill bli en del av Eltels team inom underhåll av elmätare?
I rollen arbetar du resande och utför uppdrag på olika platser runt om i Sverige. Fokus ligger på att felsöka, underhålla och reparera elmätare utan kommunikation samt att installera och ansluta antenner. Arbetet sker både ute hos Eltels kunder och vid fristående mätare utomhus.
Du arbetar till stor del självständigt, vilket förutsätter att du trivs med eget ansvar och att planera ditt arbete på egen hand. Samtidigt har du alltid tillgång till kollegor och ledare för stöd, samarbete eller bara social kontakt när behovet finns.
Vi söker dig som är färdigutbildad elektriker med avklarade lärlingstimmar. Du har ett starkt problemlösningsfokus, ger inte upp i första taget och motiveras av att hitta fungerande lösningar. Eftersom uppdragen sträcker sig över stora delar av landet behöver du trivas med att resa och att bo borta under arbetsveckorna. Arbetet sker delvis utomhus, så det är en fördel om du känner dig bekväm med det - tidigare erfarenhet av utomhusarbete är meriterande.
Krav:
ECY-certifikat (1års montör eller mer)
B-körkort (manuell bil)
Tala o läsa svenska och engelska
Vi erbjuder:
Ett långsiktigt uppdrag hos Eltel
Utbildning och kurser inför uppstart
Boende och reseersättning när du arbetar utanför din hemort
Friskvårdsbidrag
Grymma karriärmöjligheter
Detta är ett samarbete mellan Toptemp och Eltel. Du blir formellt anställd av oss på Toptemp och arbetar på uppdrag hos Eltel, där du också blir arbetsledd i det dagliga arbetet. Tjänsten tillsätts med start så snart som möjligt då vi utför intervjuer löpande.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till Toptempfamiljen!
Om Eltel:
Eltel är en ledande nordisk leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör förnybar energi som högpresterande kommunikationsverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplar värld idag för kommande generationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toptemp AB
901 84 UMEÅ
