Resande elektriker för arbete med laddboxar och batterier
Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Falkenberg Visa alla installationselektrikerjobb i Falkenberg
2025-12-08
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Btp Sweden AB i Falkenberg
eller i hela Sverige
Är du elektriker med minst 1 års erfarenhet och vill pröva på att arbeta resande? Är du intresserad av att arbeta med laddboxar på AC-sidan samt batterier? Sök då in till tjänsten!Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som resande elektriker hos vår kund kommer du att arbeta i västra Götalands region med arbete som innefattar byte av batterier samt installation av laddboxar. Arbetet kommer innefatta montage, installation, driftsättning av systemet samt kundkontakt. Vi söker två elektriker som ska utgöra ett team som löser dessa uppgifter tillsammans. Man kommer utgå hemifrån. Övernattning kan förekomma.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter att utvecklas. Arbetet är på heltid, dagtid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker och har minst 1 års erfarenhet inom yrket och som är sugen på ett resande uppdrag där du kommer få en chans att bredda din kompetens och arbetslivserfarenhet!
Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en social person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra. Stor vikt läggs vid din personlighet, inställning och engagemang. Denna tjänst kommer innebära mycket resor och det är därför viktigt att du har en livssituation som passar detta upplägg.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.
Krav för tjänsten:
ECY-Certifikat
B körkort
Har man tidigare erfarenhet av laddboxar och tillhörande batterier är det meriterande.
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobba@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange följande referens när du ansöker: Resande - laddboxarOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: jobba@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "resande - laddboxar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029), http://btp.se
311 71 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jonas Mellbin jonas@btp.se 0732442304 Jobbnummer
9632533