Resande elektriker - Batterilösningar inom energiteknik
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Nyköping
Vill du arbeta som elektriker i ett ungt, snabbväxande bolag där du kan resa i jobbet, arbeta med energilagring och själv påverka din lön?
Just nu söker vi resande elektriker till ett bolag med verksamhet över hela Sverige, med utgångspunkt från Stockholm.
Uppdragen består främst av installation och service i batterisystem för energilagring, ofta i kombination med solceller och laddboxar, i en organisation med högt tempo och stark laganda.
Arbetsuppgifter
I rollen som resande elektriker arbetar du ute hos kund på olika orter i landet. Projekten är korta och effektiva, vilket ger ett högt tempo och god möjlighet till prestationsbaserad ersättning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installations av batterisystem, solcellsanläggningar och laddboxar
Elservice, felsökning och driftsättning
Arbeta på plats hos kund
Dokumentation av utfört arbete
Samarbete med montörer och andra elektriker
Arbetat innebär frekventa resor och övernattningar, i praktiken ofta varje vecka.
Arbetstider
Måndag - Fredag, kl 08.00 - 17.00 (delvis flexibelt)
Kvalifikationer
ECY-certifikat eller motsvarande (färdig med lärlingstimmar)
Erfarenhet som elektriker, gärna 2-4 år
B-körkort
Du kan kommunicera med kunder och kollegor på svenska eller engelska
Du är självgående, arbetsvillig och trivs i ett högt tempo
Meriterande
Erfarenhet av batterilagring eller energilagringsystem
Installation av laddboxar
Solceller
Stark bakgrund som serviceelektriker
Vad som erbjuds
Tjänsten är hos ett bolag med fokus på prestation, utveckling och arbetsglädje.
Ersättning och villkor:
Fast lön och prestationsbaserad ersättning
Många elektriker ökar sin månadslön med cirka 3000 - 5000 kr / månaden
Traktamente samt reseersättning
Friskvårdsbidrag och tjänstepension
Här belönas effektivtet och engagemang - gör man fler jobb än planerat får man också ersättning därefter.
Placering
Utgångspunkt: Stockholm
Arbete sker över hela Sverige med regelbundna resor
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor: info@missions.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Arbetsgivare Missions AB
(org.nr 559411-4307)
Tranebergsvägen 33 (visa karta
)
167 45 BROMMA Arbetsplats
