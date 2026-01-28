Resande elektriker - Batterilösningar inom energiteknik

Missions AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm
2026-01-28


Vill du arbeta som elektriker i ett ungt, snabbväxande bolag där du kan resa i jobbet, arbeta med energilagring och själv påverka din lön?
Just nu söker vi resande elektriker till ett bolag med verksamhet över hela Sverige, med utgångspunkt från Stockholm.
Uppdragen består främst av installation och service i batterisystem för energilagring, ofta i kombination med solceller och laddboxar, i en organisation med högt tempo och stark laganda.
Arbetsuppgifter
I rollen som resande elektriker arbetar du ute hos kund på olika orter i landet. Projekten är korta och effektiva, vilket ger ett högt tempo och god möjlighet till prestationsbaserad ersättning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Installations av batterisystem, solcellsanläggningar och laddboxar

Elservice, felsökning och driftsättning

Arbeta på plats hos kund

Dokumentation av utfört arbete

Samarbete med montörer och andra elektriker

Arbetat innebär frekventa resor och övernattningar, i praktiken ofta varje vecka.
Arbetstider
Måndag - Fredag, kl 08.00 - 17.00 (delvis flexibelt)
Kvalifikationer

ECY-certifikat eller motsvarande (färdig med lärlingstimmar)

Erfarenhet som elektriker, gärna 2-4 år

B-körkort

Du kan kommunicera med kunder och kollegor på svenska eller engelska

Du är självgående, arbetsvillig och trivs i ett högt tempo

Meriterande

Erfarenhet av batterilagring eller energilagringsystem

Installation av laddboxar

Solceller

Stark bakgrund som serviceelektriker

Vad som erbjuds
Tjänsten är hos ett bolag med fokus på prestation, utveckling och arbetsglädje.
Ersättning och villkor:

Fast lön och prestationsbaserad ersättning

Många elektriker ökar sin månadslön med cirka 3000 - 5000 kr / månaden

Traktamente samt reseersättning

Friskvårdsbidrag och tjänstepension

Här belönas effektivtet och engagemang - gör man fler jobb än planerat får man också ersättning därefter.
Placering

Utgångspunkt: Stockholm

Arbete sker över hela Sverige med regelbundna resor

Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor: info@missions.se
Ansök idag - Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Tranebergsvägen 33 (visa karta)
167 45  BROMMA

Arbetsplats
missions

