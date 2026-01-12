Reptekniker till CGS Nordic AB - Göteborg
CGS Nordic AB är ett av Sveriges mest expansiva företag inom Rope Access.
Vi erbjuder tjänster inom glas- och fasadunderhåll, hantverkartjänster samt installation av accesslösningar och fallskyddssystem.
Vi är medlemsföretag i den internationella branschorganisationen SPRAT och är auktoriserade att utbilda reptekniker Level 1-3.
Vårt huvudkontor med träningslokal finns i Göteborg.Dina arbetsuppgifter
Som reptekniker hos CGS Nordic AB kommer du att arbeta med:
Glas- och fasadarbeten
Underhålls- och hantverkartjänster
Installation av accesslösningar och fallskyddssystem
Arbetet är främst förlagt till Göteborg med omnejd, men resor inom Sverige kan förekomma.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du:
har flytande tal och skrift i svenska och/eller engelska
innehar B-körkort
har erfarenhet inom klättring, fönsterputs eller hantverkartjänster
är bekväm med arbete på höjd och i utomhusmiljö
Certifiering inom SPRAT, IRATA, SOFT eller motsvarande är meriterande men inget krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
är ansvarstagande och säkerhetsmedveten
är noggrann och kvalitetsmedveten
har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
är öppen för att lära dig nya arbetsmoment
trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder
Arbete i ett professionellt, engagerat och härligt team
Möjlighet till vidareutveckling och utbildning
Varierande arbetsuppgifter och projekt
En trygg anställning med kollektivavtal
Friskvårdsförmåner
Möjlighet att påverka din lön över tid baserat på kompetens, ansvar och prestation.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan. Urval sker löpande.
Lycka till i din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
