Repipe Sverige AB söker en Säljare i Stockholm
2025-08-25
Vill du arbeta i Sveriges största och ledande reliningsföretag och vara med och skapa hållbara lösningar för framtidens fastigheter? Trivs du med kundkontakt, relationsbyggande och att driva affärer från första möte till avtal? Då kan du vara den vi söker till Repipe Sverige AB.Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Repipe Sverige AB är det största bolaget i koncernen Wall to Wall Group. Repipe levererar tjänster inom relining - en modern metod där du som tekniker tillverkar ett nytt avloppsrör inuti det gamla röret.
Repipe är idag Sveriges största och ledande reliningsföretag inom fastighet. Vi vill alltid leverera marknadens bästa relining med fokus på social-, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Detta gör vi genom att säkerställa att våra anställda har god kunskap, hög kompetens och är uppdaterade kring de senaste materialen och metoderna. Stora utvecklings- och karriärmöjligheter erbjuds, sök redan idag!
Läs mer om oss på www.repipe.se
och www.walltowallgroup.com.
Det här kommer du att göra
Som säljare hos Repipe blir du en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt. Du ansvarar för att utveckla relationer med både befintliga och nya kunder, och säkerställer att avtal och samarbeten bidrar till företagets försäljnings- och resultatmål. Rollen innebär bland annat att:
Hantera och utveckla kundrelationer genom hela säljprocessen.
Identifiera nya affärsmöjligheter och proaktivt bearbeta marknaden.
Följa verksamhetsplanens aktiviteter och prioritera om vid förändringar på marknaden.
Ingå avtal med kunder och säkerställa att dessa följs.
Samarbeta nära med kollegor i säljteamet och övriga koncernen.
Bidra till utvecklingen av våra erbjudanden för att möta marknadens behov.
Vi tror att du har
God erfarenhet av försäljning, gärna inom bygg, VVS, fastighet eller liknande bransch.
Vana av att arbeta med hela säljprocessen, från prospektering till avtal.
Goda kunskaper i Officepaketet och CRM-system.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort (ett krav).
Meriterande om du har:
Utbildning inom försäljning eller motsvarande
Kunskap om entreprenadjuridik
Erfarenhet från reliningsbranschen i en roll där du arbetat med försäljning
Som person är du...
Lösningsfokuserad och affärsdriven med förmåga att se möjligheter och skapa långsiktiga relationer. Du är resultatinriktad, analytisk och modig i ditt arbetssätt, samtidigt som du är schysst, lyhörd och alltid har kundens bästa i fokus.
Vi erbjuder
Hos oss får du en ansvarsfull roll i ett växande företag där du blir en viktig del av ett starkt och engagerat team. Vi ger dig möjlighet att påverka och utvecklas i din roll, samtidigt som du får arbeta i en bransch med stor framtidspotential. Här finns också goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Villkor för tjänsten
Tjänsten är heltid på dagtid med anställningsort i Stockholm. Provanställning tillämpas.
Låter det intressant?
Välkommen att söka och bli en del av vårt team!
Skicka in din ansökan, inklusive CV och personligt brev, så snart som möjligt, men senast 30 september 2025.
I vårt urval värderar vi personlig lämplighet högt och urval sker löpande, så dröj inte med din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Simon Lekenhed, på mail: simon.lekenhed@repipe.se
eller telefon 073-625 04 34. Så ansöker du
