Reparatör/montör till stort företag i Umeå
Bli en del av ett engagerat team i Umeå när vår kund flyttar in i nya, moderna lokaler. Du får här en varierande roll där du får hitta kreativa lösningar på problem som uppstår och där du ansvarar för planering och struktur av din dag utifrån de uppgifter som kommer in. Är detta ditt nästa steg? Ansök redan idag, vi arbetar löpande med urval för denna tjänst.
OM TJÄNSTEN
Som reparatör/montör blir du en viktig del av ett mindre team på fem personer med olika ansvarsområden så som sälj, uthyrning och verkstad. Du blev en del av ett företag som hyr ut maskiner, kranar, bodar och annan utrustning till olika kunder inom bygg, anläggning och industri. Du kommer att vara stationerad i nya lokaler på Ersboda, men kommer också att få åka ut och utföra reparationer på plats på byggen där maskinerna är placerade.
Du erbjuds
• En trygg arbetsplats där du utvecklas tillsammans med engagerade kollegor
• En arbetsmiljö i nya lokaler, där finns även gym om vi vill passa på att träna i anslutning till jobbet
• Ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik
Du blir anställd av Academic Work och kommer arbeta som konsult hos vår kund. Om alla parter är nöjda med samarbetet finns möjlighet till en långsiktig anställning hos vår kund.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär arbete med underhåll, reparation och service av maskiner och byggutrustning. Du kommer att starta dagen med en planering av dagen, men utifrån vilka arbeten som dyker upp under dagen kommer du att ansvara för strukturen av dina uppgifter för att säkerställa att allt blir gjort. Till en början kommer du att få stöttning av en kollega och det finns tydliga instruktioner gällande vilka steg som ska utföras, och du kommer med tiden att få mer ansvar.
Du kommer exempelvis även att:
• Hantera ordrar och returer av maskiner och byggutrustning
• Utföra service av maskiner, exempelvis beställa och byta en del av en maskin
• Plocka och leverera utrustning till kund
• Ge rådgivning kring maskiner, tillbehör och tjänster
• Utföra funktionstester på hyresmaskiner
VI SÖKER DIG SOM
• Har grundläggande teknisk förståelse och intresse för reparation, kanske gillar du att meka på fritiden eller har jobbat med liknande uppgifter? Tydliggör detta i din ansökan
• Har körkort B för att kunna åka ut till kunder
• Behärskar god svenska då det krävs i kommunikation med kunder
• Bor i eller i närheten av Umeå då tjänsten är med start omgående
Det är meriterande om du har
• Traktorkort
Stort fokus kommer att ligga på dina personliga egenskaper i denna tjänst. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
