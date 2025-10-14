Reparatör med tekniskt intresse sökes till vår kund i Malmö
Jovi Konsult AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Malmö Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Malmö
2025-10-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-14Bakgrund
Nu söker vi dig som är noggrann, strukturerad och har ett genuint intresse för teknik och problemlösning. Du trivs i en miljö med högt tempo, samarbetar gärna med andra och tar ansvar för ditt arbete. Vidare är du en erfaren och lösningsorienterad reparatör som vill bli en viktig del av verksamheten. I rollen får du använda din tekniska kompetens och tidigare erfarenhet för att säkerställa hög kvalitet och bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Meriterande är om du har lödutbildning enligt IPC-A-610.
Dina arbetsuppgifter Felsökning och reparation av elektronikprodukter
Läsa och tolka tekniska ritningar, kretsscheman och instruktioner.
Arbeta med mätinstrument för att diagnostisera och verifiera fel.
Lödning av elektroniska komponenter och reparation av kretskort.
Om företaget
Företaget har sitt säte i Malmö och arbetstiderna är förlagda på både dag- och kvällstid.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9555314