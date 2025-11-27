Reparatör med känsla för detaljer? Bli en del av oss på EuroMaint Hammarby!
2025-11-27
Hos EuroMaint i Hammarby får du en unik möjlighet att bli en del av ett engagerat team som arbetar med underhåll och reparation av spårgående arbetsfordon. Vi söker nu en tekniskt intresserad och kvalitetsmedveten medarbetare - kanske är det du?
Om rollen
På vår moderna depå i Hammarby, med cirka 10 medarbetare, utför vi service och reparation på olika typer av spårgående arbetsfordon och utrustning. Du kommer att ingå i ett skickligt team på 8 personer som reparerar och underhåller allt från stora draglok till spårgående kranar, vagnar av olika storlek samt aggregat som sitter på arbetsfordonen.
Vi är ett prestigelöst och sammansvetsat gäng som arbetar nära varandra i en snabbrörlig miljö där saker händer. Här får du frihet under ansvar och blir en del av ett glatt team som stöttar varandra och har kul på jobbet.
Din vilja att lära är viktigast! Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och har tålamod. Har du intresse för teknik och gillar att arbeta praktiskt? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-11-27Profil
Du har ett starkt tekniskt intresse och tycker om att arbeta med mekanik, el, hydraulik och pneumatik, där du gärna skruvar och utforskar hur saker fungerar. Du är praktiskt lagd och har en nyfiken inställning till att lära dig nya saker, vilket gör att du snabbt tar till dig ny kunskap. Noggrannhet och ansvar är viktiga egenskaper hos dig, särskilt eftersom arbetet sker med säkerhet i fokus. Dessutom har du goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. B-körkort är ett krav.
Meriterande:
* Erfarenhet av underhåll på tunga fordon
* Förståelse för kopplingsscheman
* Tidigare erfarenhet av arbete med järnvägsfordon eller industriella maskiner
Vi söker en lagspelare med ett stort säkerhetstänk, som samtidigt kan arbeta självständigt när det krävs. Hos oss får du en gedigen introduktion och stöd från erfarna kollegor, så att du snabbt kommer in i rollen!
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
* Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
Plats & omfattning
Plats: Hammarby
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 07-15:30, med möjlighet till flex. Beredskap ingår ca var 7e vecka.
Form: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE för att få en rättvis och objektiv bedömning av dina färdigheter. Vi gör en bakgrundskontroll innan anställning erbjuds. Då denna tjänst är säkerhetsklassad ingår även en hälsoundersökning i rekryteringsprocessen, denna bekostas av oss.
Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 21 december, men vänta inte - tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 500 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2021). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
* Professionalism - vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
* Förtroende - vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
* Hållbarhet - vi tar ansvar för människor, miljö och framtid. Ersättning
