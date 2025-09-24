Reparatör med el-kompetens till Euromaint Åmål
2025-09-24
Har du elutbildning i grunden och gillar att arbeta praktiskt med både hjärna och händer? Hos oss på EuroMaint i Åmål får du chansen att bygga apparatvagnar från grunden. Här kombineras elinstallation och montering i en varierad och tekniskt utmanande vardag.
Om rollen
Som reparatör med el-kompetens arbetar du med uppbyggnad, installation och inkoppling av apparatvagnar - viktiga komponenter på järnvägen. Du kommer att:
* Läsa och arbeta utifrån elscheman
* Montera och installera elkomponenter
* Koppla in kablage i elskåp
* Vara en del av ett team där noggrannhet och kvalitet står i fokus
Arbetet är varierande och innebär både självständiga uppgifter och samarbete med kollegor. Du får en introduktion och arbetar nära erfarna reparatörer i en miljö där säkerhet och precision är avgörande.
Vem vi söker
Vi söker dig som har:
* Elutbildning på minst gymnasienivå
* Erfarenhet av verkstadsarbete eller teknisk industri
* God vana vid att läsa elscheman och arbeta med verktyg
* Ett strukturerat arbetssätt och hög noggrannhet
* God fysik
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är om du har traversutbildning och certifikat för heta arbeten.
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
* Ett generöst friskvårdsbidrag
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
Plats & omfattning
* Plats: Åmål
* Omfattning: Heltid
* Arbetstid: 7-15:30 med möjlighet till flex
* Form: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Rekryteringsprocess
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi personlighetstest (OPTO) och kognitivt test (CORE). Vi gör även bakgrundskontroll och ID-kontroll på slutkandidater.
Sista ansökningsdag är 19 oktober - men vänta inte med din ansökan då vi rekryterar löpande.
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som säkerställer att våra kunders fordonsflottor fungerar optimalt. Vi har verkstäder från Luleå till Malmö och är stolta över att ha några av Sveriges främsta specialister inom järnvägsunderhåll. EuroMaint har cirka 1000 medarbetare och ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4031-43673496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Euromaint Components & Materials AB Kontakt
JAN-OLOF KARLSSON (+46) 70 6022236 Jobbnummer
9524739