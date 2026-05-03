Renovera NU söker projektledare till badrumsrenoveringar i Stockholm
2026-05-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Renovera NU söker projektledare
En roll för dig som vill ta ansvar och leda projekt med kvalitet och tydlighet
Renovera NU fortsätter att växa och vi letar efter en projektledare som vill arbeta nära både hantverkare och kunder. Vi söker någon som tycker om att ha kontroll på helheten, som uppskattar struktur och som vill vara en viktig del av ett företag där kvalitet alltid kommer först.
Om Renovera NU
Vi arbetar med totalrenoveringar av badrumsrenoveringar i Stockholm och tar ansvar för hela resan från första planeringen till färdigt badrum. Vår styrka ligger i tydlig kommunikation, noggrannhet och ett professionellt arbetssätt som uppskattas av våra kunder.
Hos oss möter du ett team med snickare, plattsättare, elektriker och rörmokare som alla har en genuin yrkesstolthet. Samarbetet i gruppen är en stor del av vår framgång.
Vi erbjuder dig
När du blir en del av Renovera NU får du:
En stabil anställning i ett företag som bygger sin verksamhet på kvalitet och långsiktighet
Ett arbetsklimat där du får stöd, tydliga rutiner och god struktur i projekten
Möjlighet att påverka både arbetssätt och utvecklingen av företaget
Kollegor som samarbetar, stöttar och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Företagsbil, telefon och friskvårdsbidrag
Vi söker dig som
Har erfarenhet av projektledning inom bygg, gärna med kunskap om våtrum
Trivs i en roll där du behöver vara lösningsfokuserad och trygg i dina beslut
Förstår hela byggprocessen från rivning till slutbesiktning
Kommunicerar professionellt på svenska i både tal och skrift
Har ett naturligt driv och förmågan att skapa goda relationer
Har god datorvana
Har B körkort
Om rollen
Som projektledare hos oss är du den som håller ihop projekten och ser till att kunden känner sig trygg genom hela renoveringen. Dina ansvarsområden inkluderar:
Planera och samordna projektens olika moment
Skapa goda förutsättningar för våra hantverkare att arbeta effektivt
Genomföra egenkontroller och säkerställa att allt följer gällande branschregler
Hålla tidsplaner och se till att projekt håller sin budget
Föra en tydlig, trygg och kontinuerlig dialog med kunderna
Följa upp projektens framdrift och rapportera internt
Arbetsplats: Stockholm
Startdatum: Efter överenskommelse
Omfattning: Heltid
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Intresserad av tjänsten?
Så här ansöker du
Skicka din ansökan tillsammans med CV och en kort presentation om varför du är intresserad av rollen till info@renoveranu.com
, ange Projektledare i ämnesraden.
Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
