Renovera Försvarsmaktens Bandvagnar Med Huddig Cs!
2026-01-20
Vår samarbetspartner HUDDIG CS är i full gång med att renovera och modifiera bandvagn 206 och 208 åt försvarsmakten.
Leveranserna utav detta blir en viktig del för att säkerställa Försvarsmaktens förmåga och mobilitet i många år framöver.
Försvarsmaktens bandvagnar 206 och 208 anskaffades under sent 1970-tal och är nu i behov av renovering för att förlänga fordonens livslängd och förbättra deras prestanda.
Projektet syftar till att förlänga livstiden med 15 år.
Arbetet utförs på Flygstaden i Söderhamn i HUDDIGS CS nya lokaler.Arbetsuppgifter
Förmontage av motor och växellåda, byte utav motor och växellåda.
Utföra reparationer av fordonen enligt tillverkarens specifikationer och branschstandarder.
Utföra säkerhetskontroller och tester för att säkerställa fordonens funktionalitet och prestanda.
Dokumentera arbetsorder och reparationer noggrant för att säkerställa fullständig insyn och spårbarhet, samt lagerhantering.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Utbildning inom fordonsmekanik eller motsvarande erfarenhet är meriterande, teknisk intresserad, god läsförståelse och god förståelse för det svenska språket. Samt bra förståelse att kunna följa en skriftlig instruktion/ritning. Stark problemlösningsförmåga och noggrannhet i arbete. Vara en bra teamspelare med förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i grupp. Punktlig, samt ha hög arbetsmoral, vilja att utvecklas inom givet område.
Information och kontakt
I denna rekrytering samarbetar HUDDIG CS AB med oss på Wikan Personal Hälsingland AB.
OBS! Allt gällande rekryteringar till dessa tjänster, samt information, frågor och funderingar besvaras utav Wikan Personal Hälsingland. För mer information om tjänsten kontakta Wikan Personal, Magnus Jonsson 076-649 33 11 eller Catrine Pehrsson 076-649 33 12.
Du blir anställd av Wikan personal och arbetar som uthyrd konsult hos kundföretaget med ambition att övergå till kundföretaget. Vänta inte med att söka tjänsten då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 14 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 800 anställda.
Wikan Personal Hälsingland AB
Magnus Jonsson magnus.j@wikan.se 0278523311
