Renhållningsförare Med C-Kort Till Ssam I Växjö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Växjö Visa alla fordonsförarjobb i Växjö
2025-10-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Växjö
Är du en engagerad och ansvarsfull förare som vill bidra till en hållbar framtid? Då är detta jobbet för dig! SSAM söker renhållningsförare inför kommande behov.
Om SSAM
SSAM har en tydlig vision - ett Småland utan avfall. Med fokus på hållbarhet, miljöskydd och resurseffektivitet driver de sitt arbete framåt med hjälp av sina värdeord: Glädje, Respekt, Framåtanda, Hållbarhet och Tillsammans. Dessa genomsyrar både arbetsmiljön och relationen till kunder och samhälle.
Som renhållningsförare hos SSAM är du en nyckelperson i deras arbete för en hållbar och renare miljö. Du bidrar varje dag till att vår kommun fungerar smidigt och att vi tillsammans når våra miljömål.
I din roll kommer du främst att:
• Hämta och transportera avfall från både hushåll och företag inom Växjö kommun, enligt fastställda rutter och scheman.
• Säkerställa hög kvalitet och service genom att hantera avfallet på ett säkert och effektivt sätt, i enlighet med gällande rutiner och miljökrav.
• Möta kunder med ett vänligt och professionellt bemötande, där du fungerar som en viktig ambassadör för SSAM och bidrar till en positiv upplevelse i kontakten med invånarna.
• Rapportera avvikelser och följa säkerhetsföreskrifter, för att skapa en trygg arbetsmiljö både för dig själv och dina kollegor.
• Som en del av deras team är ditt arbete avgörande för att upprätthålla en god service till kommunens invånare och samtidigt värna om miljön för framtida generationer.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är ansvarsfull, serviceinriktad och flexibel.
• Har en positiv attityd och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Har god fysik, då arbetet är fysiskt krävande.Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
• Minst C-körkort
• Digitalt färdskrivarkort
• Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
• Svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet inom avfallshantering eller liknande serviceyrken
• CE-körkort
• Datorvana
Arbetet är förlagt under dagtid med viss beredskap för arbete på helger och röda dagar.Övrig information
Vi är ett rekryteringsföretag som hjälper SSAM i denna rekrytering. Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen.
Så ansöker du
Skicka din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av SSAM:s viktiga arbete för en hållbar miljö.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com
