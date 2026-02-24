Renhållningschaufförer till uppdrag i Kallhäll sökes!

Vi söker nu ansvarsfulla och duktiga renhållningschaufförer med C-kort för att stärka upp hos våra kunder runtom i Stockholm. Just nu har vi ett flertal uppdrag inom renhållning. Vi söker miljöarbetare för körning av baklastande fordon.
Egenskaper Förutom att du är en duktig chaufför så uppskattar vi personliga egenskaper såsom social kompetens och god samarbetsförmåga. Som person är du driven, noggrann och känner stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Att du har rätt inställning till att jobba ser vi som en självklarhet och du kan givetvis lämna goda referenser.
Kompetens och kvalifikationer

2026-02-24

Kvalifikationer
C-körkort

YKB

Bekväm i att köra i Stockholm

God svenska i tal och skrift

Morgonpigg

Meriterande:

Tidigare erfarenhet inom renhållningsbranschen

ADR

Tillgång till egen bil

Vad kan Rekryteringsgruppen erbjuda dig som anställd?
Vi erbjuder ett arbete i en stabil organisation med goda möjligheter till personlig utveckling. För rätt person finns långsiktighet och goda möjligheter till utbildning och vidare karriär inom företaget. Vi har kollektivavtal och erbjuder även tjänstepension, lön efter överenskommelse.

Tillträde
Omgående
Arbetstider:
Måndag till fredag
06:00-15:00
Plats:
Kallhäll
Lön: 197,09 kr/h
Tror du att du är rätt person för denna position? Skicka din ansökan via Teamtailor redan idag!
"Sökord: jobb, lediga jobb, chaufför, renhållningschaufför, C-körkort, Stockholm, miljöarbetare, sopgubbe, renhållningsarbetare, återvinning, länna"
Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen startades år 2001 och tillhandahåller personal inom transport, lager/industri och kontor. Vårt kontor är beläget i Stockholm och vi tillsätter en mängd tjänster med varierande krav på utbildning och erfarenhet. Vi håller hög service och sätter alltid kunden i fokus. Mer om oss på www.rekryteringsgruppen.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB (org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Vretensborgsvägen 28 (visa karta)
126 30  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Rekryteringsgruppen

