Renhållningschaufförer till uppdrag i Kallhäll sökes!
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Järfälla Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla
2026-02-24
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekryteringsgruppen i Stockholm AB i Järfälla
, Sollentuna
, Danderyd
, Upplands Väsby
, Solna
eller i hela Sverige
Vi söker nu ansvarsfulla och duktiga renhållningschaufförer med C-kort för att stärka upp hos våra kunder runtom i Stockholm. Just nu har vi ett flertal uppdrag inom renhållning. Vi söker miljöarbetare för körning av baklastande fordon.
Egenskaper Förutom att du är en duktig chaufför så uppskattar vi personliga egenskaper såsom social kompetens och god samarbetsförmåga. Som person är du driven, noggrann och känner stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Att du har rätt inställning till att jobba ser vi som en självklarhet och du kan givetvis lämna goda referenser.
Kompetens och kvalifikationer Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
C-körkort
YKB
Bekväm i att köra i Stockholm
God svenska i tal och skrift
Morgonpigg
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom renhållningsbranschen
ADR
Tillgång till egen bil
Vad kan Rekryteringsgruppen erbjuda dig som anställd?
Vi erbjuder ett arbete i en stabil organisation med goda möjligheter till personlig utveckling. För rätt person finns långsiktighet och goda möjligheter till utbildning och vidare karriär inom företaget. Vi har kollektivavtal och erbjuder även tjänstepension, lön efter överenskommelse.Tillträde
Omgående
Arbetstider:
Måndag till fredag
06:00-15:00
Plats:
Kallhäll
Lön: 197,09 kr/h
Tror du att du är rätt person för denna position? Skicka din ansökan via Teamtailor redan idag!
"Sökord: jobb, lediga jobb, chaufför, renhållningschaufför, C-körkort, Stockholm, miljöarbetare, sopgubbe, renhållningsarbetare, återvinning, länna"
Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen startades år 2001 och tillhandahåller personal inom transport, lager/industri och kontor. Vårt kontor är beläget i Stockholm och vi tillsätter en mängd tjänster med varierande krav på utbildning och erfarenhet. Vi håller hög service och sätter alltid kunden i fokus. Mer om oss på www.rekryteringsgruppen.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7285101-1858676". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Vretensborgsvägen 28 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Jobbnummer
9760526