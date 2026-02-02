Renhållningsarbetare semestervikariat- Mobila ÅVC & Hjullastarförare Avfall
2026-02-02
Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fem verksamhetsområden: Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållning Kommunfastigheter, och måltidsservice. Där utöver finns en projektenhet, ekonomienhet samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 400 tillsvidareanställda och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.
Välkommen till en arbetsplats med stor variation!
Renhållningen söker engagerade och duktiga renhållningsarbetare under sommarsäsong 2026 på Björshult Avfallsanläggning-Masshanteringen alternativt på vår Mobila Återvinningscentral. Som semestervikarie ersätter du ordinarie personal under deras semester. Arbetsuppgifterna som säsongsanställd kan variera men består huvudsakligen av kundservice att hjälpa besökare med sortering av avfall genom att svara på frågor, informera och se till så att sorteringen sker korrekt. Medverka till att återvinningscentralen hålls ren och trevlig. Rangering och lastning av containers med hjullastare. Mindre underhåll av utrustningen.
Viss tjänstgöring på helger och utanför ordinarie arbetstid förekommer beroende på vilken tjänst som blir aktuell.Kvalifikationer
Du som söker har:
• B-körkort
• CE alternativt BE- behörighet för jobb på Mobila ÅVC
- Yrkesbevis och erfarenhet av att framföra hjullastare för jobb på Avfallsanläggning/Masshantering
• IT-vana. God social och kommunikativ kompetens
• förstår och behärskar svenska
Meriterande är:
• utbildning och/eller erfarenhet från ÅVC eller Avfallsanläggning
• ADR Utbildning 1.3
För att trivas på jobbet ser vi att du är en social person som är bra på att samarbeta men även kan arbeta självständigt med stort ansvarstagande. En stor och viktig del av arbetet är kontakten med medborgare varför vi ser att det är viktigt att du trivs med kundkontakt och att du sätter servicen till kunden i främsta rummet. Du gillar ett fysiskt och rörligt arbete och ser tjusningen med att arbeta utomhus i skiftande väder. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Då ett stort intresse väntas på denna rekrytering önskar vi att ansökan sker via webben.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
