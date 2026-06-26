Reliningstekniker sökes till kund i Stockholm!
NN Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Norrtälje Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrtälje
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som Reliningstekniker arbetar du med renovering och underhåll av avloppsledningar hos privatpersoner och mindre fastigheter. Arbetet är varierande och utförs ute hos kund tillsammans med kollegor eller självständigt beroende på uppdragets omfattning.
Du får tillgång till tjänstebil, moderna arbetsverktyg och den utrustning som krävs för att utföra arbetet på ett professionellt och säkert sätt.Dina arbetsuppgifter
• Rengöring och förberedelse av avloppsledningar.
• Utföra relining av rörsystem.
• Kamerainspektion och dokumentation före och efter utfört arbete.
• Kvalitetssäkring och kontroll av färdigt resultat.
• Kundkontakt och information kring arbetets genomförande.
• Följa gällande säkerhets- och arbetsmiljörutiner.Profil
Du tycker om praktiskt arbete och trivs med att lösa tekniska utmaningar. Du arbetar noggrant, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har en positiv inställning till både kunder och kollegor.
Vi ser gärna att du:
• Har ett stort tekniskt intresse
• Är noggrann och kvalitetsmedveten
• Trivs med ett självständigt och varierande arbete
• Är serviceinriktad och professionell i kundmöten
• Har god fysik då arbetet stundtals är fysiskt krävande
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Har B-körkortOm företaget
Reliningstekniker sökes till kund i Stockholm
Vill du arbeta med modern teknik och bidra till hållbara lösningar?
Vi söker nu flera Reliningstekniker till vår kund i Stockholm. Här får du möjligheten att arbeta i en framtidsbransch där du hjälper villaägare och fastighetsägare att renovera avloppssystem på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt – utan omfattande rivningsarbeten..Om företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Vad NNBR Erbjuder:
Tjänsten som Reliningstekniker är en direkt rekrytering där du blir anställd av vår kund.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan – tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@nnbr.se
eller 076-199 74 34 – vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Engagerade kollegor och god sammanhållning
• Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
9980702