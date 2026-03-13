Releaseledare/Delprojektledare till Produktionsavdelningen Arboga
2026-03-13
FÖRSVARSMAKTEN söker nya medarbetare till Försvarsmaktens Telekommunikations-
och Informationssystemförband (FMTIS) i Örebro.
FMTIS Driftenhet tillhandahåller central drift av IT-system inom Försvarsmakten, enligt ett
processorienterat arbetssätt (ITIL).
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som releaseledare/delprojektledare arbetar du i vår releaseprocess vilken syftar till att planera
och leda produktionssättning av mjuk- och hårdvara för att minimera störningar i
försvarsmaktens ledningsstödsystem.
Som releaseledare/delprojektledare mottar du uppdrag från beställare och koordinerar
införande tillsammans med tekniker. Du ansvarar för informationsspridning, inköp och
planering av driftsättningar i befintliga system, införande av nya system eller avveckling av
system. I din roll så är en av dina viktigaste arbetsuppgifter att leda och följa upp dina
tilldelade uppdrag.
Du har ett nära samarbete med våra utförarorganisationer, uppdragsgivare och
sammanhållande funktioner. Samverkan är nyckeln till en fungerande releaseprocess och
förändringshantering.
Önskvärda kvalifikationer:
• 3-årig gymnasieutbildning med inriktning IT eller motsvarande teknisk förvärvade
kunskaper. Vi kommer att titta på profiler som har en teknisk/IT bakgrund
• Erfarenhet av IT relaterade arbetsuppgifter, gärna inom en större driftorganisation
• God erfarenhet av administrativt arbete och förmåga att organisera och strukturera
eget arbetet
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• B-körkort manuellt växlad bil
Meriterande
• Erfarenhet av processorienterat arbetssätt
• Erfarenhet av arbete inom Change-/Releaseprocessen
• Erfarenhet av projektarbete
• Utbildning/certifiering inom ITIL Publiceringsdatum2026-03-13Dina personliga egenskaper
Du tycker om att ge service och att finna lösningar på problem, du är driven och van att ta
egna initiativ. Att bemöta människor med respekt, ödmjukhet och professionalism är en
självklarhet för dig. Du arbetar strukturerat och har god vana att upprätthålla dokumentation.
Du är positiv, ödmjuk och har en god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har ett tekniskt
intresse. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillsvidareanställning heltid (sex månaders provanställning tillämpas)
Tillträde enligt överenskommelse
Arbetsorten är Arboga
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-13.
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta:
Sektionschef Jesper Flodman eller Release Manager Martin Hennerfors
Telefonnummer: 0589-40400 (vxl).
Fackliga företrädare
OFR/O: Fredrik Berlin
OFR/S: Martin Sparr
SACO: Agneta Landquist
SEKO: Matz Felix
Samtliga nås via: 08 788 75 00 (växel).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
