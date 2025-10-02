Release Manager med intresse för kvalitet och utveckling - Södertälje
2025-10-02
Beskrivning Vår klient i Södertälje söker nu en Junior Release Manager som vill ta en central roll i arbetet med att säkerställa kvalitet och leverans av mjukvara och kalibrering för inbyggda system. Rollen innebär ansvar för att driva och koordinera leveransflöden, samtidigt som du bidrar till att utveckla och förbättra processer och verktyg som används i arbetet.
Arbetsuppgifter I rollen kommer du att arbeta nära projektledning och utvecklingsteam för att säkerställa att kalibreringsmjukvara levereras enligt plan och med hög kvalitet. Du kommer att bygga och släppa mjukvarupaket för både produktion och eftermarknad, samt hantera extra releaser vid behov, exempelvis för att åtgärda fältkvalitetsfrågor. Vidare ansvarar du för att underhålla kalibreringsbibliotek och databaser, samt kontinuerligt arbeta med förbättring och kvalitetssäkring av kalibreringsprocesser och arbetsflöden.Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
Kandidatexamen eller master inom exempelvis industriell ekonomi, system- och teknikvetenskap eller liknande.
Några års erfarenhet av mjukvarureleaseprocesser för inbyggda system och diagnostik.
Kunskap om lean-utvecklingsprinciper och erfarenhet av agila arbetssätt.
God kommunikativ förmåga och samarbetsvilja.
Förmåga att arbeta självständigt och proaktivt.
Hög grad av tålamod och uthållighet.
Goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift.
Villkor Tjänsten är på heltid och inleds på plats i Södertälje. Därefter tillämpas en hybridmodell med minst 50 % närvaro på arbetsplatsen. Uppdraget är tidsbegränsat och sträcker sig från 2025-10-20 till 2026-04-20, med goda möjligheter till förlängning. En bakgrundskontroll kommer att genomföras innan uppdraget påbörjas.
Om du är redo att ta dig an en spännande roll som Junior Release Manager och vill bidra till utvecklingen av högkvalitativa mjukvaruleveranser för inbyggda system, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och vi ser fram emot att höra från dig!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Detta är ett heltidsjobb.
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962)
Q AB Kontakt
Sofie Jansson sofie.jansson@qbemanning.se 0707923902
9538102