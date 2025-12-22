Relationsskapande Teknisk Säljare till ledande aktör inom infrastruktur
Professionals Nord Luleå AB / Säljarjobb / Boden Visa alla säljarjobb i Boden
2025-12-22
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Boden
, Luleå
, Piteå
, Kalix
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett snabbväxande, entreprenörsdrivet bolag där du får stort mandat och frihet under ansvar? Hos Ponova blir du en del av en högkompetent organisation med korta beslutsvägar, där du snabbt får ta ansvar och vara nära både affären och kunderna. Du får arbeta på en het marknad med stor potential och möjlighet att driva och utveckla affären på ditt eget sätt. Här arbetar du nära erfarna kollegor i en kultur som präglas av rakhet, förtroende och fokus på resultat. I rollen ingår generösa förmåner - samt chansen att växa i ett bolag med både nationella och internationella ambitioner.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Ponovas räkning en teknisk säljare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt Ponova.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Ponovas önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
.
Om Ponova Nordic AB
Ponova Nordic AB är ett entreprenörsdrivet företag som verkar inom trading och produktion av produkter och tjänster för väg och anläggning. Företaget har en stark marknadsposition i Sverige och Norge och fortsätter att växa. Företagskulturen präglas av högt engagemang, snabba beslut och en stark vilja att ständigt förbättras.
Du erbjuds
Hos Ponova får du arbeta i en entreprenörsdriven organisation med stor frihet under ansvar och snabba beslutsvägar. Du blir en del av ett högkompetent team där ditt omdöme värderas högt och där affären står i fokus. Rollen erbjuder en starkt växande marknad med stora möjligheter att påverka och utveckla affären på riktigt. Du får en attraktiv fast lön, tjänstebil, bra försäkringar, friskvård och 30 semesterdagar. Dessutom får du arbeta i ett bolag med nationella och internationella ambitioner där erfarenhet från Ponova blir ett värdefullt kompetensintyg i branschen.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som säljare hos Ponova arbetar du nära marknaden och driver hela försäljningsprocessen från start till mål. Du ansvarar för att bygga och utveckla affärer inom infrastruktur och anläggning, med fokus på VA, vägtrummor, geotextil, geonät och närliggande produkter. Arbetet innebär både strategiska och operativa insatser: från att följa upp Trafikverksupphandlingar och identifiera nya affärsmöjligheter, till att vårda kundrelationer och säkerställa att projekten landas på rätt nivå. Du jobbar självständigt men med stöd av erfarna kollegor, och du planerar dina dagar utifrån vad affären kräver. Rollen passar dig som trivs när du får frihet att påverka din egen försäljning och skapa långsiktiga samarbeten med kunderna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Försäljning av VA, vägtrummor, geotextil, geonät och övriga produkter i Ponovas sortiment.
Bevaka och arbeta med Trafikverksupphandlingar och mer tekniska produktområden.
Driva både nya och befintliga kundrelationer inom entreprenad-, anläggnings- och industrisegmentet.
Identifiera affärsmöjligheter och utveckla affären i regionen.
Planera, prioritera och genomföra ditt arbete självständigt med stöd av erfarna kollegor vid behov.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Ponova. Vi söker en affärsdriven och relationsskapande person som trivs i skärningspunkten mellan teknik, kundkontakt och långsiktigt affärsbyggande. Du är självgående, tar ansvar för dina affärer och uppskattar att arbeta tillsammans med erfarna kollegor, samtidigt som du är strukturerad, nyfiken och mån om att förstå kundernas behov på djupet.
Erfarenhet av teknisk försäljning inom entreprenad-, anläggnings- eller industrisektorn är meriterande, liksom kunskap om Trafikverksupphandlingar, teknisk dokumentation eller projektförsäljning. En bakgrund inom bygg eller mark, eller motsvarande teknisk kompetens, är också ett plus. Det viktigaste är att du har driv, tekniskt intresse och trivs med att bygga både nya och befintliga kundrelationer.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: BodenURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
#ponova #teknisk-säljare #professionals-nord Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650), https://ponova.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ponova Nordic AB Kontakt
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se Jobbnummer
9658953