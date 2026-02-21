Relationsskapande Försäljningsingenjör Till Abece I Nyköping!
2026-02-21
Drivs du av att skapa goda samarbeten och hitta lösningar som gör skillnad för kunden? Vi söker nu en engagerad försäljare som vill ta sig an en spännande internationell marknad tillsammans med oss på ABECE. Hos oss är din förmåga att lyssna in kundens behov och bygga starka partnerskap viktigare än din tekniska bakgrund - tekniken lär vi dig! Som försäljningsingenjör blir du ansiktet utåt i en organisation där vi värdesätter personligt driv och affärssinne. Du kommer till ett härligt team där vi stöttar varandra. Vill du vara med och stärka vår position som världsledande inom branschen?
OM TJÄNSTEN
Projektförsäljningsavdelningen på ABECE växer och söker nu en försäljningsingenjör. I denna roll kommer du att arbeta i nära samarbete med dina kollegor, likaså kunder runt om i världen. På projektsäljsavdelningen kommer du att ingå i ett teknikintresserat team med tre kollegor.
Som försäljningsingenjör på ABECE i Nyköping arbetar du i en bred roll där du ansvarar för att skapa affärsmöjligheter hos både nya och befintliga kunder. Tillsammans med kund skapar ni anpassade lösningar för anläggningar. Du bidrar med tekniska kompetens och agerar stöd till kund och kollegor, därför är det viktigt att du har ett tekniskt intresse. För att få insyn i dina kunders behov och utmaningar kommer du att besöka dem världen över, men du kommer utgå från kontoret i Nyköping. Det kan förekomma upp till 50 resedagar per år.
Här välkomnas du till en organisation med högt i tak där du får möjlighet att påverka företagets framtid. Tack vare att ABECEs verkstad ligger i samma byggnad har du tillgång till att snabbt lära dig om ABECEs produkter och få stöttning från organisationens samtliga avdelningar vid frågor. Vi ser att du är van att ta egna initiativ för att driva affärer framåt i samarbete med övriga funktioner i företaget
Rollen som försäljningsingenjör är varierad där du erbjuds en utmanande och stimulerande roll, där du även får chans att bygga internationella relationer i ditt arbete.
Du erbjuds:
• Möjligheten att vara en stor kugge i ett litet maskineri, här blir du en nyckelspelare från dag ett.
• Möjligheten att jobba med kunder nationellt samt internationellt.
• Arbete i ett familjärt företag där du samarbetar med alla funktioner.
• Ett tekniskt intresserat team med en stöttande chef.
Dina arbetsuppgifter
Som försäljningsingenjör hos ABECE kommer du att ha en mycket varierad roll där din förmåga att se helheten i kombination med din förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer står i fokus. Initialt när du börjar kommer du att få en genomgång av företagets processer och produkter för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas i rollen. I takt med att du utvecklas i rollen kommer du sedan sannolikt att spendera tid på resande fot, för att tillsammans med kollegor besöka kunder som finns utspridda över hela världen. Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara att analysera kundernas behov och erbjuda anpassade lösningar genom att vara en nära samarbetspartner till dina kunder. Du kommer även att hantera löpande ordrar och förfrågningar från kund. Här har du även stor nytta av din tekniska kompetens, då du i många dialoger med kund kommer bistå med teknisk expertis.
Sammanfattningsvis kommer du i rollen som försäljningsingenjör att:
• Designa, beräkna och offerera maskinlösningar
• Bidra med teknisk expertis och kommersiellt stöd till dina kunder, kollegor och samarbetspartners
• Skapa och upprätthålla relationer och långsiktiga samarbeten i hela världen
• Bearbeta nya och befintliga kunder och ansvara för hela säljprocessen
• Lägga budget och följa upp resultatet
• Medverka i företagets produktutveckling
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett stort tekniskt intresse
• Har arbetslivserfarenhet inom B2B försäljning
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Har B-körkort
• Har God datorvana och Office-kunskaper
Vi ser det som meriterande om du har:
• Tidigare arbetslivserfarenhet av teknisk B2B-försäljning
• Erfarenhet av internationellt arbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Samarbetsinriktad
• Relationsskapande
• Serviceinriktad
• Affärsinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
ABECE utvecklar industriella styr- och maskinsystem för produktion av takpannor. Med ett sekel av industriell erfarenhet och mer än 60 år inom betongtakpannor, vet vi hur vi kan säkerställa högsta produktivitet och kvalitet för våra kunder. Ersättning
