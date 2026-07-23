Relationsskapande B2B-säljare till svenskt doft- och ljusföretag
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2026-07-23
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B2B-säljare (80%) – Var med och bygg framtidens svenska doft- och ljusföretag
Vill du vara med från början?
Vill du vara med och bygga ett nytt svenskt varumärkeshus inom doft, design och inredning – och redan under din första månad representera oss på Nordens största fackmässa för design och inredning?
Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Nordic Candle Co. är ett svenskt familjeföretag med egen tillverkning på Aspö i Södermanland. Vi utvecklar och producerar premiumprodukter inom doft, ljus, LED-ljus, candle sand och private label för butiker, hotell, företag och återförsäljare.
Vi står inför en spännande tillväxtresa och söker nu en engagerad B2B-säljare på cirka 80 % som vill vara med och bygga upp vår försäljning i Stockholm och övriga Sverige.
För rätt person finns mycket goda möjligheter att växa tillsammans med företaget.
Din första stora utmaning
Redan under dina första arbetsveckor blir du en del av vårt team på Formex, Nordens största fackmässa för design, inredning och lifestyle.
Den 25–27 augusti möter vi tusentals inköpare, butiker, hotell och återförsäljare från hela Norden – och du kommer att vara en viktig del av vårt team.
Under mässan kommer du att:
representera Nordic Candle Co. i vår monter
presentera våra varumärken och produktnyheter
skapa nya affärskontakter
samla in leads
följa upp potentiella kunder efter mässan
Det är en unik möjlighet att snabbt komma in i verksamheten och bygga ett starkt nätverk inom design- och inredningsbranschen.Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Efter Formex kommer du att arbeta med att utveckla vår försäljning genom att:
kontakta nya återförsäljare
boka kundmöten
besöka butiker, hotell och företag
presentera våra produkter och koncept
skriva offerter
följa upp kunder och skapa långsiktiga relationer
utveckla befintliga kunder
Du kommer att arbeta nära företagets grundare och vara delaktig i hur försäljningen utvecklas.
Vi tror att du...
Du tycker om att träffa människor och har lätt för att skapa förtroende.
Du gillar att göra affärer men också att bygga långsiktiga relationer.
Du är självgående, positiv och tar egna initiativ.
Har du erfarenhet av B2B-försäljning är det meriterande, men vi värdesätter personlighet, driv och engagemang minst lika högt.
Vi tror också att du har ett genuint intresse för:
design
inredning
doft och livsstilsprodukter
trender inom retail och lifestyle
Du behöver inte vara expert på våra produkter – det lär vi dig.
Vi erbjuder
En spännande roll i ett växande svenskt företag.
Möjlighet att vara med och bygga flera nya varumärken.
Fast lön kombinerad med prestationsbaserad bonus.
Flexibla arbetstider.
Goda möjligheter att utvecklas till en heltidstjänst.
En kreativ arbetsmiljö där nya idéer uppskattas.
Vid behov finns möjlighet till boende på Södermalm i Stockholm.
Om Nordic Candle Co.
Vi utvecklar och tillverkar egna varumärken inom doft och ljus samt hjälper företag att ta fram egna produkter genom våra private label-lösningar.
Vår ambition är att bli en av Nordens mest inspirerande leverantörer inom premiumsegmentet för doft, ljus och scent marketing.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till info@nordiccandle.se
.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@nordiccandle.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The Nordic Candle Company AB
(org.nr 556263-9046)
Lindvallsgatan 13 (visa karta
)
117 36 STOCKHOLM Jobbnummer
10010435