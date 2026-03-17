Relationsmarknadsförare med specialisering inom telemarketing och e-handel
2026-03-17
Bli en del av världens största humanitära rörelse
Röda Korset är världens största humanitära rörelse och finns i 191 länder. När katastrofen slår till är vi redan på plats för att hjälpa utsatta människor, inte minst tack vare 16 miljoner volontärer.
Svenska Röda Korset driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta.
Vi kämpar för att rädda liv, och ge hopp, överallt och varje dag. Oavsett i vilken roll du jobbar är du med och bidrar - i just din profession och genom handlingskraft och mod. Välkommen till vår värld!
Vi söker en nytänkande relationsmarknadsförare med specialisering inom telemarketing och e-handel.
Vill du vara med och utveckla vårt arbete med att aktivera och lojalisera givare och medlemmar för att stärka insamling och engagemang för Röda Korset? Drivs du av insikts- och säljdriven marknadsföring? Har du gedigen kunskap om telemarketing och e-handel? Har du örat mot marken, blicken mot framtiden - och vill vara med och utveckla det som fungerar bra och samtidigt bygga nytt i en humanitär organisation med stort hjärta? Då kan du vara Röda Korsets nästa stjärna.
Detta är en senior tjänst i ett effektivt team som arbetar med att aktivera och lojalisera givare och medlemmar, där du får huvudansvar för telemarketing och teamets ansvarsområden på rodakorset.se.
Vad du kommer att göra:
• Driva och förnya vår kanal telemarketing för att öka insamling och lojalitet till Röda Korset. (Vi jobbar med en extern byrå)
• Operativt utveckla vår webbplats roll i kommunikationen med givare och medlemmar, genom att bl.a. skapa, optimera och a/b-testa landningssidor.
• Förnya och driva ökad insamling med hjälp av data, analys och kreativa lösningar.
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av att vara beställare av telemarketing och att driva alla tillhörande processer.
• Har erfarenhet av e-handel.
• Har stor analytisk förmåga, både i de vardagsnära aktiviteterna och de mer övergripande och proaktiva.
• Har god samarbetsförmåga, är prestigelös och trygg i att både leda och följa.
• Är nyfiken på att utforska hur AI och annan ny teknik för att förbättra precision, effektivitet och relevans i crm-marknadsföring, särskilt telemarketing och e-handel.
Extra plus om:
• Din erfarenhet kommer från en annan insamlingsorganisation.
• Du har arbetat med automatisering, AI-verktyg eller smart segmentering.
• Du förstår att betalflöden och givarnavigation är avgörande för framtidens insamling.
• Erfarenhet av att skriva copy, producera innehåll eller annonsering i sociala medier
• Erfarenhet att projektleda olika typer av CRM-aktiviteter.
• Erfarenhet av CRO och SEO-arbete
• Erfarenhet av agilt arbete, gärna i en marknadsorganisation
Rollen i teamet:
Du kliver in i ett agilt team och en organisation med tydlig riktning och varm kultur. Teamet har gemensamma mål, och ett gemensamt uppdrag att stärka insamling, engagemang och livstidvärde från befintliga givare och medlemmar. Du blir en central kraft att tillsammans med teamet driva vår fundraising framåt, både på kort och lång sikt.
Övrigt:
Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader, med möjlighet till förlängning/tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten är placerad på vårt kontor på Kungsholmen i Stockholm. Vi jobbar gärna på kontoret men ofta finns möjlighet till hemarbete ett par dagar i veckan. Start enligt överenskommelse. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Chris Williams chris.williams@redcross eller teamcoach Sofia Svensson, sofia.svensson@redcross.se
.
Vi välkomnar din ansökan senast 2026-03-26. Du ansöker genom att besvara frågorna i formuläret samt bifoga din CV.
Observera att de första intervjuerna kommer att hållas den 30 mars. Ange gärna i din ansökan om datumet inte passar dig, så försöker vi hitta en annan tid som fungerar.
Vi undanber oss samtal från säljare av rekryteringsrelaterade tjänster.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Röda Korsets Centralstyrelse
Svenska Röda Korset
9803585