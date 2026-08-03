Relationell grundskollärare i svenska och spanska till Tappströmsskolan
Ekerö kommun / Grundskollärarjobb / Ekerö Visa alla grundskollärarjobb i Ekerö
2026-08-03
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Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant – och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld – och vi ser fram emot din ansökan.
Tappströmsskolan är en 7-9-skola med ca 600 elever. Skolan uppvisar höga resultat både vad gäller betyg, trivsel och trygghet. Skolan har funktionella, ändamålsenliga lokaler med välutrustade specialsalar. Vi har höga förväntningar på personal vad gäller professionalitet, förhållningssätt och bemötande. Skolan är belägen i centralorten på Ekerö med bra och snabba kommunikationer med buss från Brommaplan.https://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommunPubliceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
I Ekerö kommun får lärare tid till barnen och undervisningen – idag är vi en av Sveriges främsta skolkommuner. Våra omgivningar är som gjorda för att knyta an till delar ur läroplanen med vår rik natur och kulturhistoria. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna delar våra kommunala skolor kontinuerligt med sig av erfarenheter och lärdomar med varandra. Här ser vi på det kollegiala lärandet som en förutsättning för elevernas utveckling.
Tappströmsskolan på Ekerö söker nu en engagerad och behörig grundskollärare för undervisning i svenska och spanska på högstadiet.
Tjänsten är en visstidsanställning med god möjlighet till tillsvidareanställning. Du kommer att undervisa elever i årskurs 7–9 och vara en viktig del av skolans pedagogiska arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i svenska och spanska.
Har erfarenhet av mentorskap och trivs med att stödja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
Gärna har erfarenhet av eller intresse för ämnesövergripande arbete och samverkan med kollegor.
Är en tydlig ledare i klassrummet och skapar en trygg och inkluderande lärmiljö.
Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete på en skola med engagerade kollegor och elever.
Möjlighet att bidra till skolans fortsatta utveckling.
En visstidsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Tappströmsskolans verksamhet!
Tillträde: 2026-10-05
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidhttps://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommun/ta-dig-till-ekero
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun – där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser. Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö Kommun
(org.nr 212000-0050), https://www.ekero.se
178 32 EKERÖ Arbetsplats
Ekerö Kommun Kontakt
Rektor
Åsa Killander asa.killander.isaksson@ekero.se +46812457522 Jobbnummer
10020252